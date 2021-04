Artesanas de Oaxaca denuncian a marca por apropiarse de sus obras

Artesanas de Oaxaca de la cooperativa Tixinda denunciaron que una agrupación denominada "Púrpura Mixteco", a través de sus redes sociales y página web, ha utilizado fotos de su cooperativa para dar a entender que trabajan con ellos y atribuyen falsamente a Amada Sáchez, su presidenta y representante, la autoría de algunas prendas que se encuentran en exhibición.

Mediante un comunicado, negaron que su cooperativa trabaje con el grupo "Púrpura Mixteco" y que ninguna de sus integrantes reconoce ser su colaboradora. Aunque han identificado que algunas de sus prendas si fueron producidas por la cooperativa, jamás se les dio a conocer que serían expuestas para su reventa como parte de una "marca de lujo", ni se les pidió autorización. De la misma forma, denunciaron que han identificado que en su sitio web y cuenta de instagram, esa agrupación plagió material fotográfico de las redes sociales del chef Mario Rubén Ramírez López y la fotógrafa Ana Paula Fuentes para hacerse promoción.

"Si bien no conocemos la procedencia de todas las prendas que comercializan, dada la irregularidad de sus prácticas, tenemos la certeza de que el comercio justo, ético y ambientalmente consciente del que se jactan en su sitio web no es más que un ardid publicitario". Esta situación, dijeron, es un ejemplo más de las prácticas extractivistas que explotan la labor y el conocimiento de los pueblos originarios y afrodescendientes, creando relaciones de producción en las que las comunidades quedan en grave desventaja frente a quienes se asumen como nuestros benefactores.

Para ellas, las prácticas de "Púrpura Mixteco" no sólo perjudican a la cooperativa Púrpura Tixinda, sino a todos los productores de pueblos originarios en la costa de Oaxaca y de manera más amplia, en el país. "Alertamos a todos los artesanos y comunidades artesanales a tomar las medidas necesarias para evitar ser víctimas de estas prácticas".

Como comunidad artesanal, exigieron el esclarecimiento sobre el origen y autoría de las prendas, así como los procesos, acuerdos y demás elementos que justifiquen su promoción como "una marca mexicana de lujo que busca la inclusión de pueblos indígenas por medio de la moda y del comercio justo, ético y ambientalmente consciente" del que presumen. Además, exigieron transparencia en la identidad de los propietarios y su relación con las comunidades a las que afirman representar; una aclaración pública y explícita de que Amada Sánchez y Púrpura Tixina no son ni han sido sus colaboradoras y la remoción del material fotográfico que plagiaron. Según su página de Facebook, Púrpura Mixteco es una marca mexicana de moda y diseño que "busca la inclusión de los indígenas a través de la moda, creando diseños elegantes, atemporales y versátiles". EL UNIVERSAL buscó a la marca para conocer su versión, pero no hubo respuesta.?