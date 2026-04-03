Artículo 19 urge diálogo abierto sobre desapariciones en México

CIUDAD DE MÉXICO, abril 3 (EL UNIVERSAL).- La organización independiente

pidió a México abrirse al diálogo sobre la

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que enfrenta el país y respaldó el informe delcontra la Desaparición Forzada (CED), quien solicitó a Naciones Unidas que considere medidas de apoyo para combatir este delito que podría considerarse crimen de lesa humanidad.Por medio de un, la organización también lamentó la "" del gobierno mexicano ante el "gran trabajo realizado por el CED", que afirma, elabora desde 2012 y concluye con llevar de carácter urgente a la Asamblea General de Naciones Unidas la situación de las desapariciones en territorio mexicano."Solicitamos alabrirse aly franco con los diferentes sectores sociales afectados por la violencia, particularmente las familias de personas desaparecidas organizadas en distintos colectivos, redes y sectores y con las organizaciones que les han acompañado en su caminar de denuncia y exigencia de la búsqueda inmediata", señaló.Unapara cambiar el rumbo:agregó que el Comité no desconoció los esfuerzos emprendidos por elante lay que lasson "una" para las familias que siguen en búsqueda de sus seres queridos."Esta decisión representa unapara miles de familias de la región que continúan con la búsqueda de sus seres queridos, al representar la posibilidad, como país, de emprender unque permita reconocer la dimensión del problema en vez de empeñarse en reinterpretar las", sostuvo.Dijo que además es unapara destinar los, humanos y tecnológicos que resulten indispensables para la búsqueda de los desaparecidos y para instrumentar investigaciones que partan del entendido de que cada desaparición no es un hecho aislado, sino un "".La organización independiente hizo una entender que las soluciones a este tipo de problemas "únicamente pueden ser construidas de forma colaborativa" y pidió anteponer las necesidades y derechos de las víctimas.Luego de que México, a través de la(SRE) rechazara el informe de la ONU acusándolo de "tendencioso" y "sesgado",se mostró a la espera de que es"advierta elde esta importante decisión" que busca emprender soluciones contundentes.