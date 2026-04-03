Artículo 19 urge diálogo abierto sobre desapariciones en México
El Comité contra la Desaparición Forzada destaca la crisis y propone medidas urgentes en México.
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CIUDAD DE MÉXICO, abril 3 (EL UNIVERSAL).- La organización independienteArtículo 19 pidió a México abrirse al diálogo sobre la crisis de desaparecidos
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que enfrenta el país y respaldó el informe del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED), quien solicitó a Naciones Unidas que considere medidas de apoyo para combatir este delito que podría considerarse crimen de lesa humanidad.
Por medio de un comunicado, la organización también lamentó la "respuesta defensiva" del gobierno mexicano ante el "gran trabajo realizado por el CED", que afirma, elabora desde 2012 y concluye con llevar de carácter urgente a la Asamblea General de Naciones Unidas la situación de las desapariciones en territorio mexicano.
"Solicitamos al Estado mexicano abrirse al diálogo honesto y franco con los diferentes sectores sociales afectados por la violencia, particularmente las familias de personas desaparecidas organizadas en distintos colectivos, redes y sectores y con las organizaciones que les han acompañado en su caminar de denuncia y exigencia de la búsqueda inmediata", señaló.
Una oportunidad para cambiar el rumbo: Artículo 19
Artículo 19 agregó que el Comité no desconoció los esfuerzos emprendidos por el Estado mexicano ante la crisis de desaparecidos y que las recomendaciones son "una oportunidad" para las familias que siguen en búsqueda de sus seres queridos.
"Esta decisión representa una oportunidad para miles de familias de la región que continúan con la búsqueda de sus seres queridos, al representar la posibilidad, como país, de emprender un cambio de rumbo que permita reconocer la dimensión del problema en vez de empeñarse en reinterpretar las cifras oficiales", sostuvo.
Dijo que además es una oportunidad para destinar los recursos materiales, humanos y tecnológicos que resulten indispensables para la búsqueda de los desaparecidos y para instrumentar investigaciones que partan del entendido de que cada desaparición no es un hecho aislado, sino un "fenómeno de macrocriminalidad".
La organización independiente hizo un llamado a entender que las soluciones a este tipo de problemas "únicamente pueden ser construidas de forma colaborativa" y pidió anteponer las necesidades y derechos de las víctimas.
Luego de que México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) rechazara el informe de la ONU acusándolo de "tendencioso" y "sesgado", Artículo 19 se mostró a la espera de que es Estado mexicano "advierta el potencial positivo de esta importante decisión" que busca emprender soluciones contundentes.
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