Arzobispo condena la ola de violencia
Puebla, Pue.- En medio de un clima marcado por hechos violentos cada vez más crueles, el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, lanzó un fuerte y doloroso reclamo contra la ola de sangre que, afirmó, mantiene a la población viviendo con miedo permanente.
Durante la homilía dominical, ante decenas de familias, el arzobispo no ocultó su preocupación por la violencia que sacude diariamente a la entidad y al país.
"Cada día amanecemos con el sobresalto, con el ´Jesús en la boca´, preguntándonos qué nueva masacre ocurrió, a quién asesinaron, si no fue atacado uno de nuestros seres queridos o algún conocido", expresó.
Al señalar que las escenas de violencia se repiten de manera constante y los actos criminales muestran niveles de brutalidad cada vez mayores. "¿Qué está pasando con nuestra humanidad? ¿Hasta dónde somos capaces de llegar?", cuestionó.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
En el marco del Día del Amor y la Amistad, el arzobispo recordó que la vida es un don otorgado por Dios y que el ser humano fue creado con libertad, inteligencia y capacidad de amar.
La madrugada del pasado sábado 14 de febrero ocurrió una balacera en los accesos de un bar en la ciudad de Puebla, la cual dejó tres muertos y cinco heridos.
no te pierdas estas noticias
Vinculan a proceso a 30 del cártel de los Salazar en Querétaro
El Universal
Cateos simultáneos permitieron la detención de integrantes del cártel y aseguramiento de armas y drogas.
Came activa tercera contingencia ambiental por ozono en Valle de México
EFE
Se establecen recomendaciones para evitar actividades al aire libre y posibles restricciones en circulación vehicular e industrias, según el monitoreo de la calidad del aire.
Sheinbaum anuncia incentivo fiscal para cine mexicano en Palacio Nacional
El Universal
Proyectos con al menos 70% de proveeduría nacional podrán acceder a apoyos con montos mínimos de inversión.