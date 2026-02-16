logo pulso
Arzobispo condena la ola de violencia

Por El Universal

Febrero 16, 2026 03:00 a.m.
A
Arzobispo condena la ola de violencia

Puebla, Pue.- En medio de un clima marcado por hechos violentos cada vez más crueles, el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, lanzó un fuerte y doloroso reclamo contra la ola de sangre que, afirmó, mantiene a la población viviendo con miedo permanente.

Durante la homilía dominical, ante decenas de familias, el arzobispo no ocultó su preocupación por la violencia que sacude diariamente a la entidad y al país.

"Cada día amanecemos con el sobresalto, con el ´Jesús en la boca´, preguntándonos qué nueva masacre ocurrió, a quién asesinaron, si no fue atacado uno de nuestros seres queridos o algún conocido", expresó.

Al señalar que las escenas de violencia se repiten de manera constante y los actos criminales muestran niveles de brutalidad cada vez mayores. "¿Qué está pasando con nuestra humanidad? ¿Hasta dónde somos capaces de llegar?", cuestionó.

En el marco del Día del Amor y la Amistad, el arzobispo recordó que la vida es un don otorgado por Dios y que el ser humano fue creado con libertad, inteligencia y capacidad de amar.

La madrugada del pasado sábado 14 de febrero ocurrió una balacera en los accesos de un bar en la ciudad de Puebla, la cual dejó tres muertos y cinco heridos.

