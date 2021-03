Asegura AMLO que apoyarán "mínimo con la vacunación" a personal de escuelas particulares que perdieron empleo

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno apoyará a aquellos que han perdido su empleo, como en el caso de quienes laboraban en escuelas particulares que han cerrado, por lo menos con la vacunación, a fin de que se reintegren a la vida laboral; aseguró que su administración no adquirirá deudas y que poco a poco el país saldrá adelante.

"Tenemos que ir saliendo, poco a poco, como va reactivándose la economía, vamos hacia la normalidad, estamos saliendo del hoyo en que nos metió la crisis por la pandemia. Todos vamos a lograr entre todos que mejore la economía. A los docentes y personal mínimo el que podamos ayudarlos con la vacunación, para que regresen las clases presenciales, eso es un compromiso", comentó.

Reconoció que la pandemia por Covid-19 afectó diversos sectores productivos, pero su gobierno debe actuar con prudencia para no endeudarse, porque es lo que menos le conviene a México.

"Si crece la deuda; se reduce el presupuesto. Tener crédito es fácil, pero crece la deuda y hay que actuar con responsabilidad, el mejor ejemplo es el Fobaproa, hay una crisis que ni siquiera fue producto de una pandemia, sino por corrupción interna. Cada año se destinan entre 40 y 50 mil millones de pesos para pagar intereses de esa deuda y todavía lo que se debe es exactamente lo que se consideró deuda en el principio 1 billón de pesos, entonces no, no hay que endeudarse".

Acerca de cuándo podrán las entidades federativas regresar a clases presenciales, el mandatario señaló que esto dependerá del número de vacunas que lleguen al país y estimó que para abril, todos los adultos mayores ya cuenten con la inmunización.

"Todos los mexicanos sepan que tienen el derecho de la vacuna, a todos se les va a atender, es una cuestión de tiempo por la falta de las vacunas, todavía no tenemos vacunas suficientes, pero esto se está resolviendo, yo estimo que para abril, a más tardar, van a estar vacunados todos los adultos mayores del país, alrededor de 15 millones de 60 años y esto nos va a ayudar muchísimo porque dicen especialistas que si vacunamos a todos los adultos mayores podemos bajar la mortalidad por covid en 80%, entonces son los médicos, enfermeras, trabajadores de hospitales covid, adultos mayores, vamos viendo maestros, enfermos crónicos pendientes, los dentistas, y muchos sectores", dijo.