Aseguran "narcolaboratorio" con 404 tambos de químicos en NL

MONTERREY, NL., abril 24 (EL UNIVERSAL).- Un

realizado por la

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) derivó en el aseguramiento de un inmueble utilizado como "narcolaboratorio" en Escobedo, Nuevo León.En el sitio fueron localizadosconempleadas en la fabricación deLa diligencia se llevó a cabo en unaubicada en la, tras unainiciada porDe acuerdo con la, las indagatorias se desarrollaron durante varias semanas hasta obtener lapara intervenir el lugar.En el interior del inmueble, los agentes federales encontraron tambos cony otros compuestos, además dede arma de fuego de distintos calibres.También fueron asegurados siete envoltorios con, 10 bolsas de plástico,, 44 costales y una tinaja conTodo el material, así como la, quedó bajo resguardo del, que mantiene abierta la carpeta decorrespondiente.El operativo fue ejecutado por elementos de lay la Agencia deCriminal, con apoyo de corporaciones federales y estatales, incluyendo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, lay Fuerza Civil.Durante el, las fuerzas de seguridad establecieron unen la zona para resguardar lasy evitar el ingreso de personas ajenas. Mientras el personal ministerial realizaba la inspección del inmueble, los alrededores permanecieron bajoAunque laincluyó trabajos deprevios y el aseguramiento del sitio, lano informó sobre personas detenidas en relación con este caso.