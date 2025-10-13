Asesinan a balazos al abogado David Cohen Sacal frente a Ciudad Judicial en CDMX

Un ataque armado contra el abogado David Cohen Sacal dejó como saldo su muerte la tarde de este lunes frente a las instalaciones de Ciudad Judicial, en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc. El agresor fue detenido en el lugar tras un forcejeo con un policía.

El hecho

El suceso ocurrió en horas de la tarde, alrededor de la 14:00 horas, sobre la avenida Niños Héroes, en el cruce con la calle Doctor Claudio Bernard. La víctima se encontraba caminando cuando un individuo se acercó y, sin mediar palabra, disparó a quemarropa contra él. El impacto le lesionó la cabeza de forma mortal.

Un agente de la Policía de Investigación (PDI) que estaba cerca presenció la agresión y repelió el ataque, lesionando al agresor en un brazo. El individuo intentó huir, pero fue detenido en el sitio.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Inicialmente el detenido señaló ser menor de edad, pero posteriormente las autoridades verificaron que tiene 18 años.

En el lugar del crimen se aseguraron una motocicleta sin placas y un arma de fuego, presuntamente utilizada en el ataque, que fueron puestas a disposición del Ministerio Público.

Traslado, fallecimiento e investigación

Cohen Sacal fue trasladado de urgencia a un hospital cercano, pero falleció minutos después debido a la gravedad de la herida.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que el detenido fue llevado bajo custodia a un hospital para recibir atención médica y, en seguida, presentado ante la Fiscalía de Investigación del Delito de Homicidio, donde se definirá su situación jurídica.

La zona fue acordonada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Fiscalía para realizar las diligencias correspondientes, incluidas las pericias e indicios balísticos.

En un comunicado, la Fiscalía capitalina declaró que mantiene abiertas las investigaciones para determinar el móvil del crimen —sobre todo si está vinculado a la actividad profesional del abogado— y esclarecer las circunstancias del ataque. "La Fiscalía CDMX mantiene abierta la investigación con el propósito de esclarecer las causas y circunstancias del evento, establecer las responsabilidades penales que correspondan y garantizar el acceso a la justicia para la víctima y sus familiares", señalaron las autoridades.

Quién era David Cohen Sacal

Cohen Sacal tenía 45 años y era un abogado reconocido por llevar casos de alto impacto. Entre sus especialidades estaban el litigio civil y mercantil, los juicios de amparo, acciones de inconstitucionalidad, materia administrativa y concursos mercantiles.

Además, se le relaciona con la representación legal de figuras como Guillermo "Billy" Álvarez, exdirector de la Cooperativa Cruz Azul