Asesinan a capacitador del INE en Fresnillo

Las autoridades del Instituto Nacional Electoral (INE) en Zacatecas han confirmado que ayer fue asesinado un capacitador electoral en la comunidad de Plateros en el municipio de Fresnillo, cuya investigación será atraída por la Fiscalía General de la República (FGR), por tratarse de un servidor perteneciente a una institución federal.

Matías Chiquito de León, vocal de la Junta Local del INE en Zacatecas, confirmó esta información y condenó este "cobarde hecho", al considerar que no sólo es agravioso para la institución electoral, sino para toda la sociedad: "porque el INE es una institución de la sociedad, de buena fe, que no interferimos en nada y no generamos daño a nadie", dijo.

Se trataba de Roberto Jesús Ricoy Hernández, de 36 años de edad, originario de ese municipio, quien apenas este mes se había incorporado a trabajar como capacitador electoral, quien fue asesinado con varios impactos de bala sobre la calle José María Ruiz, esquina con Valenciana, en la comunidad de Plateros, según consta en los reportes policiales.

Tras este homicidio, Matías Chiquito expresó su consternación y dijo que Roberto simplemente hacía su trabajo de ir a los domicilios a buscar a los ciudadanos que serán funcionarios de casilla en las próximas elecciones de junio.

El funcionario federal refiere que los hechos ocurrieron cerca de las 15:00 horas, minutos después de que el supervisor lo había dejado en esa comunidad, junto con otra capacitadora que están asignados a ese lugar, además dijo estar sorprendido de este hecho, porque Roberto iba plenamente identificado al portar su camisa, chaleco e identificación de que era un capacitador del INE.

Durante la mañana de este viernes se programa una serie de reuniones de las autoridades electorales con las autoridades estatales de gobierno y con el Grupo de Coordinación Local -integrado por todas las instituciones de seguridad estatal y federal-, donde el INE solicitará el apoyo de acompañamiento de seguridad en las estrategias de trabajo del equipo de capacitadores que tiene que desplazarse a las regiones que sean consideradas como focos rojos en materia de violencia e inseguridad.