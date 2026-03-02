Asesinan a funcionaria de salud en Atlixtac: alcalde exige justicia

Chilpancingo (México), 2 mar (EFE).- Tres mujeres fueron asesinadas, entre ellas una funcionaria, además de un hombre, en tres distintos hechos en el estado mexicano de Guerrero (sur), informaron este lunes fuentes de seguridad.

Detalles confirmados del asesinato de la funcionaria

El asesinato de la funcionaria municipal, quien era titular de la Secretaría de Salud de Atlixtac, municipio ubicado en la región Montaña, fue identificada como Jessica Macedonio Saldaña.

De acuerdo con fuentes policíacas la funcionaria y su asistente (hombre) viajaban sobre la carretera federal Chilapa-Tlapa en Guerrero cuando fueron interceptados por hombres armados que los bajaron del vehículo en el que se trasladaban, cerca de la comunidad de Tepozonalco, perteneciente al municipio de Chilapa, en donde los asesinaron.

El hecho fue confirmado por el presidente municipal, Guillermo Matías Marrón, en sus redes sociales, quien exigió el esclarecimiento del caso y justicia, además de lamentar el hecho y expresar solidaridad con las familias.

"Atlixtac es un municipio que apuesta por la paz, la estabilidad social y el respeto al estado de derecho. Por ello, cualquier acto que atente contra la tranquilidad de nuestra comunidad debe ser investigado con responsabilidad y apego a la ley", apuntó.

Impacto en la comunidad y otros hechos violentos

Otro hecho de violencia se registró en un vecindario del puerto de Acapulco, en donde de acuerdo con los reportes de seguridad una mujer fue asesinada tiros.

La versión señaló que hombres armados persiguieron a la mujer hasta alcanzarla y atacarla con armas de fuego. Al lugar llegaron servicios de emergencia, sin embargo ya había muerto. La víctima fue trasladada al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde permanece en calidad de desconocida.

Posteriormente, habitantes del barrio Renacimiento, pero ahora en la ciudad de Chilpancingo, capital de Guerrero, hallaron tres bolsas negras de plástico en las que había restos humanos.

Al lugar llegaron autoridades, quienes encontraron el cuerpo desmembrado de una mujer, repartido en tres bolsas. Los restos fueron trasladados al Semefo en donde permanece como no identificada.

Acciones de la autoridad y contexto social

Antes de conocerse los homicidios, integrantes de diversas colectivas de mujeres ofrecieron una conferencia de prensa para convocar a la marcha del 8 de marzo, fecha en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer.

Las organizaciones de mujeres tienen documentadas 282 mujeres asesinadas en Guerrero en 2024, de las que solo 22 casos fueron tipificados como feminicidios.

Mientras que el año pasado se registraron 133 asesinatos y solo 15 fueron tipificados como feminicidios. En lo que va de este contabilizaron 11 asesinatos, con un caso tipificado como femicidio, y con los de este lunes sumarían 13 asesinatos en lo que va de 2026. EFE

