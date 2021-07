Asesinan a integrante de Guerreras Buscadoras de Sonora

Aranza Ramos, integrante del colectivo Guerreras Buscadoras de Sonora, quien buscaba a su esposo fue privada de la libertad y asesinada por hombres armados en el municipio de Guaymas, Sonora.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 23:00 horas del jueves 15 de julio, luego de que hombres armados entraron a su vivienda y se la llevaron por la fuerza. Minutos después fue localizada en la entrada de la comunidad rural de Ortiz, donde residía.

Se integró al grupo de búsqueda tras la desaparición de su esposo Brayan Omar Celaya Alvarado, el 6 de diciembre del 2020 en la comisaría de Ortiz.

Búsqueda de su esposo en Sonora Aranza Ramos participó con los colectivos hermanos Madres Buscadoras de Sonora y Buscadoras por La Paz, quienes externaron indignación condolencias a sus familiares. La última publicación de Aranza fue dedicada a su esposo.

"Familia y amigos, me pueden ayudar a compartir una vez más la imagen de Brayan así como también les pido que lo mantengan en sus oraciones, se los agradezco con el corazón. Muchas, muchas gracias!". "Te vamos a encontrar mi amor, espérame un poco más", pedía.

Sus publicaciones eran de súplica y dolor "Ya no sé a quién más pedirle que por favor permitan que regreses a casa. Creo que aún no he suplicado lo suficiente, quizá no he llorado lo indicado y quiza no he buscado lo necesario, ya no sé qué más hacer, ya no sé qué más ... sólo seguir, Dios mío por favor ayúdame".

Ataque armado contra Aranza conmociona a colectivos Con mensajes de indignación y dolor, los colectivos de búsqueda expresaron en sus redes sociales palabras de despedida a su compañera y de consuelo para su familia.

"Guerreras Buscadoras de Sonora nos unimos a la pena que embarga a la familia de la compañera de nuestro colectivo Aranza Ramos, Dios la tenga en su santa gloria QEPD" . "Vuela alto compañera, seguiremos tu único deseo encontrar a tu amado esposo. Ni perdón, ni olvido, nuestro colectivo está de luto por esta gran pérdida, hermana del mismo dolor".

"Madres Buscadoras de Sonora nos unimos a la pena que embarga a la familia de Aranza Ramos, una gran persona que su único pecado fue amar con toda su alma a su esposo al cual buscada incansablemente desde que desapareció. ¿porque matarla?".

Por su parte, Buscadoras por La Paz publicó que se une a la pena que embarga a la familia de Aranza y se comprometió a continuar su lucha por encontrar a su querido esposo. "No te merecías que te mataran cobardemente, vuela alto preciosa", le despidieron.