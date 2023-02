ASF detecta irregularidades por 215 mdp en pensiones Bienestar

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 20 (EL UNIVERSAL). - La Secretaría del Bienestar tiene un monto por aclarar de 215 millones de pesos por el pago de la pensión de adultos mayores y para personas con discapacidad a beneficiarios fallecidos, irregularidades en los apoyos para Sembrando Vida, entre otros, según reveló la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

De acuerdo con una revisión de EL UNIVERSAL, en 2021 la ASF detectó un monto por aclarar de 60 millones 659 pesos. De estos, 30 millones 708 mil corresponden al pago de más de 10 mil beneficiarios que fallecieron entre enero y agosto de 2021.

Otros 18 millones 032 mil pesos fueron por el pago a 3 mil 624 adultos mayores que fallecieron antes de 2021, y aún así se les entregó el apoyo bimestral.

La Secretaría del Bienestar también destinó recursos por 5.639 millones de pesos a 347 personas cuyos nombres en el padrón no coinciden con la información de Renapo.

Se detectaron pagos por 2 millones de pesos a 125 adultos mayores menores a 65 años, que es el requisito para recibir el apoyo.

En los gastos de operación del programa hay un monto por aclarar de 16 millones 481 mil 848 pesos, según el órgano fiscalizador.

De estos, 11.8 millones corresponden al pago a la empresa Telecomunicaciones de México, aunque no reconoce la ejecución de operaciones; a la misma empresa se le pagó 3.7 millones de pesos para la entrega de apoyos a los beneficiarios del programa, en el que también hubo irregularidades.

Tampoco se acreditó documentalmente el destino 916 millones de pesos para la dispersión de pensiones de mayo-junio de 2020 y pagados con el ejercicio presupuestal de 2021.

Además, expuso que se desconoce en qué medida, en 2021, los apoyos del programa mejoraron la situación de protección social de toda la población adulta mayor de 65 años, ya que la dependencia no mostró indicadores de los efectos del programa.

Pensión Bienestar a personas con discapacidad. En el programa de apoyo de personas con discapacidad, la ASF encontró irregularidades por 128 millones 018 mil 050 pesos.

Entre estas se encuentran entregas duplicadas por 35 millones de pesos a 3 mil 351 beneficiarios y apoyos a personas fallecidas por 132 mil pesos.

La dependencia tampoco aportó documentación que pruebe el destino de 91 millones 676 pesos que sustente los servicios prestados a los beneficiarios en contraprestación de los pagos realizados a las instituciones denominadas Fundación Teletón México, A.C; Fundación de Rehabilitación Infantil Teletón, A.C. (FRITAC); Fundación Teletón, Institución de Asistencia Privada (FTIAP), y Los Ojos de Dios, A.C.

Sembrando Vida. La ASF detectó un posible daño al erario por 8 millones 470 mil 789 pesos en Sembrando Vida, que abarca la entrega de apoyos económicos, personal operativo y apoyos en especie.

De este monto, la dependencia no acreditó la entrega de apoyos en efectivo a 451 personas por un monto de 8 millones 064 mil pesos.