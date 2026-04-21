CIUDAD DE MÉXICO, abril 21 (EL UNIVERSAL).- Autoridades del Estado de México informaron que el joven

en el ataque que perpetró en la

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, donde falleció una mujer canadiense y él se quitó la vida cuando elementos de larepelieron la agresión.En lade la presidentade este martes 21 de abril en Palacio Nacional, las autoridades mexiquenses señalaron un efecto "copycat", tendencia a imitar un crimen.-----Así fue el ataque en Teotihuacán, secretario de Seguridad del Estado de México, expuso que los hechos duraron alrededor de una hora, desde que se recibió una llamada a las 11:20 horas y se quitó la vida a las 12:20 horas de este lunes 20 de abril: "A las 11:30 tenemos el arribo de personal de la(...). Los elementos de larepelen. Eles lesionado en una pierna y posteriormente, a las 11:45 tenemos que se quita la vida de manera voluntaria y ya las 12:20 se encuentra prácticamente resguardada todo el sitio turístico (...)".El secretario de Seguridad del Estado de México expuso que se trató de"Esta persona actuó sola, no se detectaron índices que permitían suponer la participación de alguien más. Se ubicó en qué vehículo arribó, que fue uno de plataforma, uny el cual ya se encuentra bajo control y resguardo (...). Se identificó el hotel donde había estado alojado desde un día antes", explicó.Señaló que siete de los 13 lesionados fueron porde fuego y seis ya están dados de alta. Las nacionalidades son canadiense, estadounidense, colombiana, rusa, brasileña y de Países Bajos."Únicamente tenemos corroborados: el dely de una víctima de origen canadiense femenina", mencionó.-----Ven efecto "copycat", tendencia a imitar un crimen, fiscal general de Justicia del Estado de México, destacó elante este suceso y apuntó a un patrón "copycat", que es la tendencia a imitar un crimen."Arroja undel, caracterizado por unasituaciones que sucedieron en otros lugares, en otros momentos y por otros personajes. Esta tendencia es una cuestión que se le puede conocer como copycat; es a veces replicada indebidamente en algunos países y en este caso. Es unay así sucedió, toda vez que encontramos literatura alusiva a agresiones y a figuras que tienen que ver con este tipo de acciones violentas", explicó el fiscal mexiquense., visitó la zona arqueológica, se hospedó y desde ahí planeó y llevó a cabo las labores de acercamiento. Elsu acción de manera solitaria y no hay absolutamente ningún indicio hasta este momento que permita establecer que tuvo colaboración externa o que participaron diversos actores en la comisión de este hecho", abundó.-----Las pertenencias delIndicó que se inspeccionó ministerialmente y pericialmente una mochila deldede edad, quien aparte del arma de fuego portaba un"Habíadelen una bolsa de plástico. En todo momento de la agresión, portó en una de sus manos, a la a la par que detonaba su arma de fuego en contra de algunas de las personas que se encontraban privadas de su libertad."Asimismo, entre sus pertenencias destaca una credencial del INE, un teléfono celular análogo, boletos de autobús, mochila tipo táctica, literatura, imágenes, manuscritos, presuntamente relacionados conque se tiene conocimiento pudieron haber sucedido en los Estados Unidos en abril de 1999", refirió.Mencionó que Jasso Ramírez tuvo la oportunidad deal menos en dos ocasiones para accionarla en contra de sus víctimas. Describió que se trató de investigar elde fuego, pero debido a la antigüedad no puede ser determinada porque es anterior a los registros que datan de 1968.Al destacar el actuar de lapara repeler alen Teotihuacán, se mencionó que fue herido en una pierna y al momento de ser inmovilizado, él toma el arma de fuego ya una distancia no mayor a 15 centímetros.En cuanto a la existencia de un, apuntó el fiscal que hasta el momento no tiene ninguna relación con los hechos, más allá de haber transportado a esta persona.Las autoridades mexiquenses señalaron que el atacante era