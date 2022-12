Así puedes denunciar si no te dan tus Vacaciones Dignas para 2023

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 17 (EL UNIVERSAL).- El pasado 14 de diciembre el pleno del Senado aprobó las Vacaciones Dignas en México, por lo que ahora los trabajadores tienen derecho a 12 días de descanso tras haber cumplido un año en la empresa donde laboren. Aunque es importante mencionar que la Reforma entrará en vigor el 1 de enero de 2023 o el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

De tal manera que también puedes elegir si prefieres tomar tus días de vacaciones de forma continua o no, de no ser así, la ley te protege y debes acercarte a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo.

Mediante su cuenta oficial de facebook, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social publicó que el número para denuncias es el 800 911 7877, de igual forma puedes mandar un correo a orientacionprofedet@stps.gob.mx.



¿Qué bases puedo tener para denunciar?

Tanto como ciudadano como trabajador la ley te protege y debes hacer uso de tus derechos. En consecuencia, debes consultar los sitios oficiales donde esté publicada la Ley Federal del Trabajo.

Como dato, puede ayudarte saber que en el quinto capítulo están publicados los artículos referentes a las vacaciones. Por ejemplo, el artículo 79 dice que las vacaciones no podrán compensarse con una remuneración, solamente en casos específicos. "Si la relación de trabajo termina antes de que se cumpla el año de servicios, el trabajador tendrá derecho a una remuneración proporcionada al tiempo de servicios prestados", esclarecen.