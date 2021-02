Asignan 7 mil 770 dosis adicionales de vacunas contra Covid a la CDMX

El Gobierno de la Ciudad de México informó que el Gobierno de México le asignó 7 mil 770 dosis adicionales de la Vacuna Astrazeneca, una vez que alcanzó un avance del 96% de las vacunas que fueron asignadas el pasado lunes a la capital para el inicio de la Campaña Nacional de Vacunación.

Con este incremento de dosis, informó el gobierno capitalino, se cuenta con el suficiente biológico dentro de las 10 Unidades Vacunadoras que operaron este jueves 18 de febrero, garantizando así la inoculación a cualquier persona que no hubiera podido asistir los primeros tres días del programa.

Al corte de las 16:00 horas de hoy, se han aplicado 81 mil 535 dosis lo que significa un avance del 93% de las 87 mil 250 entregadas a la Ciudad.

Las dosis que no sean ocupadas este día serán utilizadas para continuar con el programa de Brigadas de Vacunación a personas postradas, así como asilos de ancianos y en caso de que dicho programa no agote las dosis asignadas se procederá a completar la vacunación del personal de las brigadas correcaminos que atienden las Entidades Vacunadoras, así como a evaluar a la población vulnerable a atender de manera prioritaria.