Atacan a balazos a presidenta de Bacanora; muere su hijo

La camioneta en la que viajaba la alcaldesa de Bacanora, Sonora, Nora Alicia Biebrich, fue objeto de un ataque en el que falleció su hijo, que conducía el vehículo.

El fiscal estatal de Sonora, Gustavo Rómulo Salas, informó que el hecho ocurrió en la carretera de Hermosillo a Mazatlán.

Indicó que, según las primeras investigaciones, una camioneta en la que iban dos personas, un hombre y una mujer, en el km 60 quisieron revisar a un vehículo, que no lo permitió, y tuvieron "un incidente de tránsito, posteriormente ese mismo vehículo los alcanza y empiezan a disparar al conductor" de la camioneta.

Precisó que la camioneta tiene "bastantes disparos" tanto de frente, del lado del conductor, como del lado izquierdo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por ese ataque murió el hijo de la alcaldesa.

"No tenemos ningún dato que fue un ataque directo a la presidenta de Bacanora", precisó el fiscal.

Indicó que la presidenta municipal se reporta con golpes, sin impactos de arma de fuego y fuera de peligro.