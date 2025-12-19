Atacan casino y casa en Culiacán y Mazatlán

Culiacán, Sin.- En una nueva serie de ataques, en diferentes hechos fueron atacados una vivienda y un casino, en Culiacán y Mazatlán, respectivamente.

Las autoridades de seguridad de Mazatlán fueron alertadas sobre detonaciones de armas de fuego contra la fachada de una vivienda, en el fraccionamiento Vistas del Mar, por lo que, al presentarse en el sitio, confirmaron que la fachada, puertas y ventanas presentaban una serie de impactos de bala.

Los policías municipales, con respaldo del ejército, inspeccionaron el interior del inmueble, sin encontrar evidencias de actos de vandalismo, y no se encontró a ninguna persona en su interior, por lo que se presume que la casa se encontraba deshabitada.

Mientras que en el fraccionamiento Rincón de Urías, personas desconocidas dispararon contra un hombre que se encontraba junto a una motocicleta, el cual falleció en el lugar.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En Culiacán, a un costado de una plaza comercial del fraccionamiento Villa Universidad, el casino "El Gran Circus" fue atacado a balazos e incendiado durante la madrugada d este 18 de diciembre sin que se reportaran personas lesionadas. Según la información, el casino se encontraba fuera de servicio.