Ataque en Teotihuacán: ¿Qué es "copycat", patrón clave del agresor?
El ataque armado en Teotihuacán dejó una ciudadana canadiense muerta y varios turistas heridos.
CIUDAD DE MÉXICO, abril 21 (EL UNIVERSAL).- Este lunes la zona arqueológica de Teotihuacán se convirtió en testigo de un ataque armado perpetrado por un individuo identificado como Julio César Jasso Ramírez, quien mató a una ciudadana canadiense al abrir fuego contra un grupo de turistas arriba de la Pirámide de la Luna, para posteriormente quitarse la vida al ser cercado por elementos de la Guardia Nacional.
Detalles confirmados
A raíz del tiroteo que dejó un saldo de dos muertos y 13 lesionados, autoridades del Estado de México informaron que Julio César Jasso Ramírez actuó solo en el ataque que perpetró en la zona arqueológica.
¿Qué declararon las autoridades?
Asimismo, el fiscal general de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, destacó que las investigaciones apuntan a un patrón conocido como "copycat", el cual indica la tendencia a imitar un crimen, ya que entre las pertenencias del agresor se encontró literatura alusiva a agresiones y a figuras relacionadas con acciones violentas, además de una imagen creada con IA junto a Eric Harris y Dylan Klebold, autores de la Masacre de Columbine.
De acuerdo con el sitio experto Psychology Today, un crimen imitativo es un acto delictivo que se inspira en un crimen anterior que ha sido reportado en los medios o publicado en obras de ficción, donde el imitador toma y copia ciertos elementos como la motivación, la técnica, la forma de vestir, etc. del crimen original.
Asimismo, la criminóloga Paz Velasco de la Fuente, señala que al identificar a un sujeto como "Copycat Killer", no se habla de un crimen puntual, ni de un homicidio simple, sino de un homicida múltiple, sistemático o serial.
Otra de las características que describe en su página dedicada a la mente criminal, es que el perpetrador del crimen por imitación se encarga de comunicar expresamente o deja señales que lo relacionen con su inspiración original, esto con la intención de desencadenar notoriedad mediática.
TE PUEDE INTERESAR
Ataque en Teotihuacán: ¿Qué es "copycat", patrón clave del agresor?
El Universal
El ataque armado en Teotihuacán dejó una ciudadana canadiense muerta y varios turistas heridos.
Senado bloquea nominación de Warsh por investigación a Powell
AP
Investigación del Departamento de Justicia retrasa la confirmación de Warsh como presidente de la Fed.
Mueren agentes de la CIA en choque tras operación en Chihuahua
AP
La presidenta Sheinbaum reconoce colaboración entre autoridades mexicanas y estadounidenses en operativo contra cárteles.