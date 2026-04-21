Rehenes grabaron video sometidos en Teotihuacán

TEOTIHUACÁN, Méx., abril 21 (EL UNIVERSAL).- "¡Si os movéis, os sacrifico. Esto se construyó para sacrificar cabrones, no para que vengáis a hacer la puta fotito de mierda!", fue una de las amenazas que les gritó a los turistas extranjeros el hombre armado que les disparó este lunes en la pirámide de La Luna en la Zona Arqueológica de Teotihuacán.

En un video que grabó una de las visitantes con su teléfono celular, el cual fue difundido en redes sociales, se escuchó parte del terror que vivieron varios de ellos mientras estuvieron sometidos por el sujeto, quien mató a una canadiense.

La autenticidad de la grabación fue confirmada por EL UNIVERSAL con dos fuentes diferentes.

"¡Levántate, perra puta, tú, estúpida. Levántate y corta eso. Tienes un puto minuto y si no lo haces, te disparo. Corta eso. Corta ese puto plástico, tienes un puto minuto. "¡Muévete, cabrona, como si fueras a follar!", le ordenó.

Destaca que el video tiene pocas imágenes, y es mayormente un audio, y que el atacante sí tuvo una situación de rehenes en la pirámide por algunos minutos, y que hablaba como español, pese a que fue confirmada su nacionalidad residencia y como mexicano.

"No voltees, no voltees", le dijo la mamá que grabó el momento a su hijo mientras estaban tendidos sobre el edificio prehispánico.

"¡Vete por allá, estúpida. Puta extranjera. Rápido córtalo todo. Y vosotros y mierda, que habéis venido de la puta Europa, no vais a regresar. Si os movéis, os sacrifico. Esto se construyó para sacrificar cabrones, no para que vengáis a hacer la puta fotito de mierda", se escucha decir a Julio César Jasso Ramírez, el autor del ataque, identificado por las autoridades mexiquenses.

"¿Lo veis? Cumplo mi palabra. Han muerto dos putos coreanos allá, los he sacrificado como a perros y tú deja de verme tanto, a la muerte no se le mira directamente, cabrón!" Le dijo a otro de los visitantes.

"¡Necesito a alguien. Tú lárgate, que me pones muy nervioso, estúpido, lárgate y dile a esos cabrones que aquí tengo rehenes y, como intenten subir, los voy a matar. Rápido, díselos ahora o busco a otro".

El turista le contestó, pero no le entendió el hombre armado y le gritó: "Pinche portugués de mierda". El visitante le dijo que no era portugués. "Eres un brasileño de mierda".

Mientras se escuchó la voz femenina que a través de un altavoz le advierte al agresor que es el último aviso para que tire su arma y descienda de la pirámide.

La señora que grababa lo que ocurría, tapó el teléfono celular para que no lo viera Julio César, lanzó una plegaria: "¡Libéranos, Señor, libéranos! ¡Libéranos, Padre!"

El hombre armado continuó con las amenazas e insultos a los turistas. "¡Vosotros, idiotas de allá. Tú guarra, ¿qué crees que no te veo? Levántate o te disparo. Y tú también, estúpido!".

De repente, se levantaron los visitantes que estaban cerca del sujeto y empezaron a descender rápido las escalinatas de la estructura prehispánica para alejarse de él porque subió a la otra plataforma de la pirámide.

Luego, según el titular de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda, Julio César fue reducido y posteriormente se quitó la vida en la misma pirámide de la Luna. Trece personas resultaron lesionadas por los hechos de violencia en la Zona Arqueológica de Teotihuacán, dio a conocer el Gabinete de Seguridad federal.