Protesta de juguetes en Colombia por abuso sexual a niños

Protesta de juguetes en Colombia por abuso sexual a niños

Nacional

Ataque fallido a Carlos Manzo ocurrió un día antes de su homicidio

Harfuch revela que el mismo grupo criminal intentó asesinarlo en una gasolinería

Por El Universal

Noviembre 20, 2025 02:09 p.m.
A
Ataque fallido a Carlos Manzo ocurrió un día antes de su homicidio

Un día antes de su asesinato, el alcalde Carlos Manzo sufrió un atentado fallido por el mismo grupo criminal que ejecutó su homicidio, así lo reveló el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

Entrevistado por Azucena Uresti, García Harfuch dio detalles de la información encontrada en los celulares de los implicados en el homicidio, los cuales fueron hallados y asegurados en el lugar y se convirtieron en pieza clave en esta investigación.

Mediante la información encontrada en los dispositivos móviles, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana indicó que se ha logrado identificar el modus operandi del grupo criminal, a más cómplices en el caso y que hubo un atentado fallido contra el alcalde de Uruapan.

García Harfuch reveló que el 30 de octubre pasado, el alcalde de Uruapan fue identificado por sus agresores cuando estaba en una gasolinería.

De acuerdo con las declaraciones de Jorge Armando "N", alias "El Licenciado", y otro detenido junto a este el pasado 18 de noviembre (del que aún no se revela su identidad), los encargados de este homicidio no lograron ejecutarlo; la razón se desconoce, precisó el titular de la SSPC.

No obstante, mencionó que en los mensajes de WhatsApp hallados en los dispositivos móviles de los criminales, se indicó que a Carlos Manzo le tomaron fotografías cuando lo ubicaron en la gasolinería.

Al no lograr cometer el homicidio, los sicarios recibieron un castigo por parte de la célula delictiva, reveló el chat de WhatsApp; García Harfuch detalló que a quienes les implementaron la sanción por no haber materializado el asesinato el 30 de octubre pasado fue a los tres sujetos abatidos en la plaza donde se llevó a cabo el evento público en el que mataron al alcalde y otros más que participaron en el crimen.

No obstante, un día después del atentado fallido, el mismo grupo criminal acudió al evento público donde se encontraba el alcalde de Uruapan y, en medio de los asistentes y con su familia presente, ejecutaron el crimen.

El titular de la SSPC no abundó en señalar si Carlos Manzo se percató de este hecho y pudo evitarlo, y aseguró que desconoce el motivo del por qué no se llevó a cabo.

Informó que continuarán sus visitas por distintos municipios de Michoacán, con el fin de combatir a la delincuencia organizada.

