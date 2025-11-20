Acusan fraude de hasta $250 mil en primaria de Tehuacán

PUEBLA, Pue.- Padres y madres de familia de una escuela primaria en el municipio poblano de Tehuacán denunciaron un presunto fraude que alcanzaría hasta los 250 mil pesos.

Los inconformes, pertenecientes a la escuela primaria "Fuerte de Loreto", señalaron a la tesorera de la escuela de un presunto desvío de recursos de entre 150 mil a 250 mil pesos.

Los padres de familia señalaron a una integrante del comité escolar, identificada como Briseida, de haber cometido el presunto fraude.

Expusieron que cada familia había aportado entre 700 y 950 pesos para cubrir servicios básicos del plantel.

Los integrantes del comité anunciaron que presentarán una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado; y amenazaron con hacer un plantón en la escuela y manifestarse en la vivienda de la supuesta responsable.