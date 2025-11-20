Clausuran verificentro en GAM por cobro indebido
Sedema detectó que empleados pidieron $300 extra a una conductora y ordenó cierre temporal del GM-02
La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México realizó la clausura temporal total del Centro de Verificación de Emisiones Vehiculares en Gustavo A. Madero por irregularidades, ya que se detectó el cobro indebido a una conductora.
La dependencia explicó que a través de la Dirección General de Inspección y Vigilancia Ambiental (DGIVA), llevó a cabo visita domiciliaria al Centro de Verificación de Emisiones Vehiculares con clave y número GM-02, ubicado en la Alcaldía Gustavo A. Madero, con el objeto de corroborar que personal del verificentro, en ningún momento solicite o reciba cualquier dádiva o pago adicional a las tarifas autorizadas por la Secretaría en la prestación del servicio de verificación vehicular.
Explicó que personal comisionado se entrevistó con diversos usuarios del servicio de verificación y se constató que personal del Verificentro encargado de la recepción de automóviles, solicitó la cantidad de 300 pesos a una conductora de Tiida bajo la promesa de obtener una constancia de verificación aprobatoria, dicha cantidad fue cobrada por personal del área de caja.
Sedema señaló que se concluyó que el pago solicitado y cobrado por el personal del Verificentro, no es una tarifa autorizada por la Secretaría.
Indicó que se ejecutó la medida de seguridad consistente en la clausura temporal total del Centro de Verificación de Emisiones Vehiculares con clave y número GM-02, por contravenir lo establecido en el artículo 23 fracción III párrafo primero del Reglamento de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal en materia de Verificación Vehicular, vigente conforme al sexto transitorio de la Ley Ambiental de la Ciudad de México. Dicha medida permanecerá vigente hasta que se resuelva el procedimiento administrativo ambiental correspondiente.
-----Tarifas vigentes
En ese sentido, se informan las tarifas autorizadas por el servicio de verificación:
Para los hologramas de tipo 00, 0, 1, 2: 738 pesos
Para reposición de certificado de verificación: 263 pesos
Para las copias; un peso
Para la inspección físico-mecánica, revista vehicular; 655 pesos
Para la validación vehicular de 2 mil 048 pesos
Por último, Holograma Exento que no tiene costo
Para la verificación en su segundo, cuarto, sexto, octavo, décimo o sucesivos intentos para verificar pares, serán gratuitos, siempre y cuando la verificación que le antecede sea un rechazo vehicular y se realice en el mismo Centro de Verificación de Emisiones Vehiculares en que se obtuvo el rechazo.
