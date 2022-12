Atentado, para afectarme: AMLO

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el ataque armado en contra del periodista Ciro Gómez Leyva pudo haber sido hecho por grupos de oposición para afectar a su gobierno.

El Jefe del Ejecutivo manifestó que se no se debe descartar ninguna hipótesis en el ataque al periodista, pero subrayó que la única línea de investigación que se debe rechazar es que su gobierno tenga relación con estos hechos.

“Nosotros no silenciamos a nadie, somos respetuosos de los derechos humanos y el principal es el derecho a la vida, pero sí puede ser un caso vinculado al proceso de transformación que estamos llevando a cabo y que no les gusta a algunos. Por ejemplo, el que sea un grupo de la delincuencia. Se hablaba de que hubo un reportaje de Ciro tres, cuatro días antes de este atentado y que puede ser una respuesta”.

Sin embargo, acusó al periodista así como a Joaquín López-Dóriga y Denise Maerker, de ser voceros del conservadurismo.

En respuesta Gómez Leyva cuestionó al presidente su postura frente a los hechos y aseguró que el presidente no ha perdido la oportunidad de atacarlo desde La Mañanera.

“¿Qué necesidad había de hacerlo hoy? Pero bueno, no se puso contener y poco su naturaleza, y ya empezó las agresiones en mi contra: vocero del conservadurismo, etc, etc. Tratando de perfilar una hipótesis, una conjetura, una especulación sobre el ataque del jueves en la noche”, indicó Gómez Leyva.

Además lamentó que la postura del Presidente hacia el atentado fuera la siguiente: “Estoy contigo y viene un escupitajo en la cara”, dijo Gómez Leyva a su audiencia.