Atentan contra alcalde de Jilotepec; no se reportan lesionados

Este lunes el alcalde con licencia, el morenista, Agustín Bonilla Rodríguez, fue víctima de un atentado en la carretera Canalejas-Jilotepec, donde afortunadamente no hubo personas lesionadas, confirmaron autoridades de la Secretaría de Seguridad del Estado de México.

La camioneta tipo Pick Up de doble cabina color blanco, donde viajaba Agustín Bonilla, quien es candidato de la coalición Morena-PT- Nueva Alianza, quedó con los cristales rotos y el conductor salió de la carretera a consecuencia del ataque armado en el paraje Los Pinos.

Damián Máximo director municipal de Seguridad Pública, quien también tiene licencia temporal para participar en la campaña de reelección de Agustín Bonilla, confirmó el atentado al afirmar que "la policía así no se juega, atentando contra la vida de los demás".

Al lugar llegaron policías estatales y municipales, quienes fueron alertados del ataque, por lo que realizan un operativo por carreteras y caminos de esta zona limítrofe con el Estado de Hidalgo, en busca de los agresores.