Atienden a perros que acompañan a peregrinos
Ciudad de México.- Por segundo año consecutivo, la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México lleva a cabo jornadas de atención animal en la Basílica de Guadalupe, en el cerro del Tepeyac, con motivo de las festividades religiosas que se celebrarán el 11 y 12 de diciembre.
El Operativo Perrito Peregrino busca brindar ayuda a los perros que se integran a las excursiones guadalupanas, ya sea porque acompañan a sus dueños o porque se acercan a los grupos en busca de comida, calor o afecto.
Ana Villagrán, directora general de la agencia, explicó que en las grandes peregrinaciones es común ver a personas caminar con sus mascotas, pero también a animales que quedan sin dueño o que son abandonados.
"Cuando llegan estos grandes grupos de personas muchos de los perros se quedan aquí porque algunos se van en camión y otros los abandonan", señaló.
En la zona, personal veterinario realiza una revisión, les brinda alimento y agua, y coloca un listón morado como señal de identificación. Después, los perros son liberados en la explanada de la Basílica, y algunos logran ser adoptados.
Ana Villagrán recordó que durante la primera edición del operativo, el año pasado, se atendieron entre 200 y 300 perros; de ellos, 14 fueron adoptados.
