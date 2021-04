"Audio de los 25 millones de Adame es editado; es un golpe político"

Luego de que se diera a conocer un audio de Alfredo Adame, candidato de Redes Sociales Progresistas (RSP), en el que se le escucha decir que se "chingará 25 millones", el presidente nacional del partido, José Fernando González Sánchez, se deslindó de tales dichos y resaltó que se trata de un golpe político para el candidato.

En entrevista para EL UNIVERSAL, González Sánchez se deslindó de lo que menciona el candidato y aclaró que es un golpe político para Alfredo Adame, pues aseguró que el audio está editado. Además aclaró que su partido sólo le responde a los ciudadanos con quienes tienen un compromiso.

"Nos deslindamos de los dichos de Alfredo Adame, claramente se ve que es un audio editado, es un golpe político para el candidato, quieren desprestigiarlo, quieren desestabilizar al partido porque ven que va en ascenso, nosotros sólo les responderemos a los ciudadanos, con ellos son con los que tenemos el compromiso", explica el presidente nacional de RSP.

A pregunta expresa de si el candidato sostuvo conversaciones con él, con su esposa Maricruz Montelongo Gordillo y la maestra Elba Esther Gordillo, González Sánchez lo negó y aseguró que no se puede hablar con su suegra, pues ella no tiene injerencia en RSP.

"Nunca hablamos de ese tema y tampoco habló con otro candidato, mucho menos con la maestra Elba Esther Gordillo, ya que ella no está en el partido y mucho menos habla con los aspirantes", explica González Sánchez.

Sobre si habrá alguna sanción para el candidato, el presidente nacional de RSP lo negó, ya que, dijo, tienen un profundo respeto por los candidatos.

"No tendría porque haber una sanción, él es responsable de sus dichos y hechos, el partido respalda a sus candidatos porque estos golpes son parte de la política, parte de los adversarios de RSP que ven que el partido tiene más respaldo de la gente para estas elecciones", concluyó González Sánchez.