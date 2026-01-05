Aumenta la llegada de venezolanos a México

Ciudad de México.- Con 339 mil 298 venezolanos en situación irregular en México, 2024 fue el año en que más migrantes de ese país arribaron a territorio nacional en busca de mejores condiciones de vida.

La migración venezolana también tuvo un significativo incremento durante 2023 en la frontera norte con la Unión Americana, dado que fueron aprehendidos 334 mil 914 mil ciudadanos de esa nación, un alza de 2,227% con respecto a 2022, cuando fueron arrestadas 33 mil personas en condición de movilidad, según cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

Las llegadas aumentaron a medida de que los venezolanos iniciaban el viaje a pie a través de México hasta la frontera con EU.

En 2024, México se mantuvo entre los 10 países con más solicitudes de asilo en el mundo, con casi 80 mil peticiones registradas por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).

La administración de Sheinbaum recibió 58 mil 800 solicitudes de refugio durante los primeros nueve meses de 2025, una cifra casi igual a la del mismo periodo de 2024, cuando se registraron 58 mil 644, de acuerdo con la Comar, que recibió la mayor cantidad de solicitudes de refugio de cubanos, venezolanos y haitianos.