Aumentan casos de gusano barrenador

CIUDAD DE MÉXICO.- Hasta el 2 de enero, en México existían 692 casos activos de gusano barrenador del ganado (GBG) concentrados en Oaxaca, Veracruz, Yucatán y Chiapas, y —por primera vez desde el inicio de la plaga— con presencia en entidades del extremo norte y centro del país.

De acuerdo con el registro de la plaga del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), los estados con mayor número de casos activos son Oaxaca, con 169; Veracruz, con 161; Yucatán, con 130, y Chiapas, con 117. Les siguen Quintana Roo, con 33; Guerrero, con 30; Tabasco, con 19; Campeche, con 15, y Puebla, con 12. En el resto del país, al cierre del año pasado y los primeros días de 2026, se reportaron dos nuevos casos en Tamaulipas y uno en el Estado de México, Michoacán, Morelos y San Luis Potosí.

El arranque de este año estuvo marcado por la confirmación de brotes fuera de las zonas donde históricamente se había concentrado la plaga, lo que evidenció que, pese a los esfuerzos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), la dispersión del gusano barrenador no se mantuvo contenida.

De acuerdo con la distribución por especie, los bovinos concentran la mayor afectación, con 391 casos activos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí