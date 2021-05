Aumentan fake news en redes: Córdova

A 18 días de la jornada electoral, las estrategias de desinformación y difusión de noticias falsas se intensifican en redes sociales, advirtió el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova.

Al participar en el lanzamiento del micrositio Transparencia Proactiva sobre el Proceso Electoral 2021, que creó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (Inai), Córdova Vianello refirió que un ejemplo de la desinformación y de las noticias falsas es el tema que señala que en el proceso electoral del próximo 6 de junio habrá un fraude.

"Con ello se pretende desalentar a la ciudadanía para que no vaya a las urnas y ejerza libremente su voto.

"En México, el fraude electoral se exorcizó cuando se eliminó la arbitrariedad en la organización de las elecciones y cuando se excluyó la intervención de los gobiernos en turno en las decisiones de la autoridad electoral", precisó el consejero presidente.

Es por ello, agregó Córdova Vianello, la defensa de la autonomía constitucional y la independencia de todos los órganos que constitucionalmente cumplen una función técnica, como lo es el INAI y el órgano administrativo electoral.

"Es el punto de partida de la credibilidad de la vida pública y en el caso específico que se aboca este micrositio, de la credibilidad electoral del país", apuntó.

Córdova Vianello afirmó que en México las boletas y las actas electorales son infalsificables, el padrón electoral y las listas nominales son confiables y se garantiza que todas y todos los ciudadanos puedan votar en libertad y solamente una vez.

Además, añadió, los sistemas de resultados electorales preliminares han sido auditados por autoridades de educación superior, y está garantizado mediante notario público. Además de que los votos los reciben y los cuenta la ciudadanía, que forman parte del eslabón de confianza en el proceso electoral.

"Respetemos la convicción democrática y la honorabilidad de mujeres y hombres que hacen esta elección y que el 6 de junio, en casillas seguras para ejercer el sufragio como en términos frente al contagio de Covid-19, recibirán y contarán los votos en una jornada electoral que será histórica para la democracia. La democracia es colectiva y nos necesita a todos para defenderla y procurarla", subrayó el funcionario electoral.

"Respetar el orden constitucional, las reglas del juego que nos hemos dado, es la mejor manera de contribuir a la gobernabilidad democrática antes, durante y después del 6 de junio", destacó el titular del INE.

Asistente virtual en WhatsApp

Para ayudar a resolver dudas sobre la jornada electoral del próximo 6 de junio, el Instituto Nacional Electoral (INE) creó un asistente virtual en la plataforma WhatsApp, a través del cual la ciudadanía podrá estar en contacto con el órgano administrativo electoral.

Este asistente virtual fue desarrollado por la empresa Auronix, y tiene como finalidad abrir un canal de comunicación para resolver dudas.

Se le denominó la asistente virtual Inés, que responderá preguntas sobre cómo y dónde votar, los protocolos sanitarios, así como los cargos a elegir en cada entidad, entre otros.

El INE aclaró que en ningún momento la herramienta digital solicitará y no almacenará datos personales de quien consulte.

Con esto, el órgano electoral nacional apuesta al combate de la desinformación a través de los mismos mecanismos por los que transitan las noticias falsas o fake news, como lo son las redes sociales.

"La autoridad electoral asume su responsabilidad de explicar las elecciones de manera oportuna y puntual para que la sociedad no sea presa de la desinformación y las noticias falsas", precisó.