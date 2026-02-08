Aumentan los casos de sarampión en la CDMX

logo pulso
Febrero 08, 2026 03:58 p.m.
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 8 (EL UNIVERSAL).- La secretaria de Salud, Nadine Gasman, precisó que hasta ahora, se han registrado 166 casos de sarampión en la Ciudad de México, de los cuales, 122 han tenido lugar en lo que va de 2026.

Explicó que en 81% de los casos reportados, la persona enferma no estaba vacunada, de ahí la importancia de reforzar la prevención.

Gasman Zylbermann precisó que el sarampión es una enfermedad viral "altamente contagiosa" que se transmite por aire a través de pequeñas gotas de saliva al toser, estornudar o hablar.

"Una sola persona enferma puede contagiar hasta a 18 más, por eso, aunque muchas personas creen que es una enfermedad del pasado, hoy es fundamental reforzar la prevención", dijo.

Indicó que los síntomas del sarampión suelen iniciar con fiebre alta, tos, escurrimiento nasal y ojos irritados; después aparece salpullido en la piel, y puede derivar en complicaciones graves.

Ante esta enfermedad, advirtió que la herramienta más efectiva para prevenirla es la vacunación.

