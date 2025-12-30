Aumentan los casos de VIH en Yucatán durante el 2025
La población joven de Yucatán se ve especialmente afectada por el aumento de casos de VIH en el estado.
MÉRIDA, Yuc., diciembre 30 (EL UNIVERSAL).- El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave) reveló que al cierre del 2025 se confirmaron 298 nuevos casos de VIH en Yucatán.
Esta cifra coloca a la entidad entre las tres con la mayor tasa de incidencia a nivel nacional, es decir, 12.5 casos por cada 100 mil habitantes, sólo detrás de Quintana Roo y Colima.
Al respecto, Pablo Alemán Góngora, director de la Red de Personas Afectadas por VIH (Repavih), organización que promueve la detección oportuna del VIH en Yucatán, indicó que el estado rebasa 12 mil 800 personas viviendo con el virus.
Alemán Góngora alertó que la población de 25 a 29 años lidera los nuevos casos en el estado, seguido de los jóvenes de 20 a 24 años.
"El miedo al estigma social hace que muchas personas posterguen la prueba hasta presentar síntomas graves, lo cual limita los buenos resultados del tratamiento e incrementa la tasa de contagios", manifestó.
De acuerdo con Repavih las cifras del 2025 confirman que el VIH continúa siendo un desafío sanitario y social en Yucatán.
"Las tasas de nuevos diagnósticos han aumentado, la transmisión se concentra entre jóvenes y hombres, y la prevención y el diagnóstico oportuno siguen siendo urgencias de salud pública", advirtió Góngora Alemán.
Puntualizó que los diagnósticos del VIH aumentaron en 10 por ciento en comparación con 2024.
