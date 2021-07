"Aumento de casos, por nuevas variantes"

Epidemiólogos consideraron que el incremento de casos de Covid-19 en la Ciudad de México, así como a nivel nacional, se debe a la presencia de diversas variantes de virus como la Alfa, Gamma y Delta, esta última proveniente de India y más contagiosa.

De acuerdo con el especialista Alejandro Macías, la reactivación de la pandemia se debe a diversos factores que se siguen descubriendo por el avance de la emergencia, uno de ellos es la presencia de las diversas variantes que se han registrado en distintos países y ahora en México.

Explicó que el hecho de que estén aumentando los casos y no las hospitalizaciones, como sucedió en Reino Unido, tiene que ver en que más gente joven se está contagiando y no ha sido vacunada o tiene esquema incompleto, pero aseguró que la mayoría de las dosis, como las de Pfizer y AstraZeneca, son eficaces contra las variantes.

"Todas las vacunas que se usan actualmente cubren a las variantes, a todas, sólo que no con la misma eficacia; son más eficaces contra las variantes originales, las variantes fundacionales o variantes que no son de preocupación. Sin embargo, son un poco menos eficaces contra la variante Alfa, la variante Gamma (Brasil), variante Beta (Sudáfrica) y sustancialmente menos eficaces contra la variante Delta (India)".

Este jueves, la Secretaría de Salud federal reportó que en la capital del país había 11 mil 780 casos, es decir, 805 más que el día anterior. Hace un mes los casos activos eran 4 mil 912, lo que representa un aumento de 139.82%.

También se comienza a reportar un incremento de hospitalizados por Covid-19, ya hay 810 personas en camas generales y terapia intensiva, pero con un porcentaje de ocupación de 9.21%, hace una semana eran 677.

La epidemióloga Guadalupe Soto Estrada, de la Facultad de Medicina de la UNAM, señaló que este incremento de casos en la Ciudad se debe a dos factores: el relajamiento de las medidas sanitarias por parte de la población y que las variantes están atacando a quienes no tienen esquema completo de vacunación.

"El problema con la pandemia es que no hay garantía de nada, ya que en cualquier momento empieza a incrementarse la transmisión, y ahora con las variantes de virus que cambiaron su estructura, están logrando de manera eficaz transmitirse. Lo que vemos ahora es el comienzo de una tercera ola o que incluso ya comenzó, es oportunidad para reforzar las medidas".

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), existen dos tipos de variantes que son de impacto o riesgo potencial, de esta última se han registrado en la capital la Delta, que se detectó en India.

"Las variantes pueden provocar otros síntomas no iguales al Covid-19 que conocimos hace más de un año, y la gente se puede confundir y no atenderse. Existe un protocolo para poder detectar las variantes por medio de un muestreo de pruebas y se hace de manera rutinaria, y en caso de detectarse se debe informar a la Organización Mundial de la Salud", explicó Soto.

El 26 de junio, la secretaria de Salud local, Oliva López Arellano, dijo que no tenían registro de Delta, pero sí de la inglesa Alfa y la brasileña Gamma y la mexicana que "no es de preocupación".

Jorge Baruch, responsable de la Clínica del Viajero de la UNAM, consideró que la reactivación económica ha sido otro factor para el alza de casos y hospitalizados pero no ha tenido el mismo impacto que el año pasado; sin embargo, los datos son similares a los de mayo de 2020.