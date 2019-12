Aumento del salario era una deuda atrasada: Senado

Senadores de varios partidos coincidieron en que el aumento al salario mínimo era una deuda histórica que el gobierno mantenía con los trabajadores, y celebraron que el presidente Andrés Manuel López Obrador, pese a la situación económica, haya tomado la decisión.

El coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, celebró el aumento pero reconoció que aún no es un aumento suficiente, y alertó que debe estar homologado en todo el país, al menos a 170 pesos, como lo propuso el partido del sol azteca.

"Está probado que no genera inflación, (que genera) mejores condiciones de competitividad, que alienta en muchos de los temas, la productividad también y además México era el salario más bajo después de Haití, teníamos la competitividad y todo el sistema económico igual que Chile, pero en los salarios abajo de Haití", dijo.

Mancera no descartó que para el próximo año pueda haber otro aumento al salario mínimo, mientras -dijo- no se pierda la ruta de mantener la seguridad económica del país y el bienestar en la población.

"Pero lo que es importante es que ya se busque homologar en todo el país, es decir, que no tenga estas zonas diferenciadas, no tiene sentido que se tengan zonas diferenciadas, antes había zona A, B y C, ahorita solo tenemos aumentos importantes en la zona norte del país pero no así en las demás zonas esto es lo que todavía está por revisarse", añadió.

El senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García, reconoció la unión entre la iniciativa privada y el gobierno federal para --"después del descalabro del T-MEC"-- pudieran llegar al acuerdo de aumentar el salario mínimo.

"Yo creo que es una buena noticia, porque se combate el rezago que castigaba a los trabajadores y, sobre todo, apoyar al gobierno en este tema de que no va a haber inflación en voz del secretario de Hacienda, el año que entra.

"Yo realmente me preguntaba, cuándo el país en otros sexenios que nos iba mejor (económicamente) nunca hubo un acuerdo de aumentar el salario mínimo y ahora que la economía está muy mal, se está dando, se aplaude el esfuerzo", señaló.

El senador de Morena, Germán Martínez, indicó que el presidente López Obrador no sólo está "preocupado, sino también ocupado" en los temas laborales, tanto el salario mínimo como en el tema de las prestaciones.

"Yo creo que la deuda social es muy grande, con los trabajadores. Este incremento no hubiera ocurrido con ningún otro partido, este es un mérito100% del presidente López Obrador", afirmó.

El senador también reconoció los esfuerzos hechos en la negociación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, que ahora tiene una visión de respeto a los derechos de los trabajadores y representará "una nueva vida sindical".