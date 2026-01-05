logo pulso
CONVIVEN SOCIOS DE LA LONJA

CONVIVEN SOCIOS DE LA LONJA

Aún con riesgos, tren siguió operando

Por El Universal

Enero 05, 2026 03:00 a.m.
A
Aún con riesgos, tren siguió operando

Ciudad de México.- La Secretaría de Marina (Semar), encargada de administrar el Tren Interoceánico, transporte que se descarriló hace una semana, no detuvo su operación, conociendo los riesgos de la temporada de lluvias, la cual ya había afectado al ferrocarril en 2024, así como también que se requerían obras.

En la justificación que entregó la dependencia para una invitación restringida para contratar servicios de "Estabilización de taludes de corte en la Línea Z del tramo de Chivela a La Mata", explicó que por la "urgente necesidad" de brindar un servicio ferroviario con condiciones óptimas de seguridad se requería realizar dichos servicios en beneficio de los usuarios.

"Ya que por las lluvias puntuales intensas de hasta 150 mm que se han presentado por el frente frío núm. 24 en la región sur-sureste del país, los taludes se han visto afectados por inestabilidad en su arco de falla, generado arrastre de finos y derrumbes, que al no ser atendidos de manera oportuna dañaría a infraestructura ferroviaria y la seguridad del tren de pasajeros".

"El problema es que estas obras han sido puestas en marcha con deficiencias desde un inicio y puede haber problemas posteriores si no se corrigen a tiempo", había advertido Edmundo Gamas, director del Instituto Mexicano de Infraestructura (Imexi), en una entrevista previa.

