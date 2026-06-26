Aún sin justicia, a un año del Crematorio Plenitud

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Ciudad Juárez, Chih.- Dolor, impotencia, enojo, pero también una gota de esperanza es lo que sienten decenas de familias que hace un año descubrieron que sus difuntos podrían no haber sido incinerados y las cenizas que les entregaron son sólo tierra.

El 26 de junio de 2025 las autoridades encontraron decenas de cadáveres apilados en el interior del Crematorio Plenitud, ubicado en la colonia Granjas Polo Gamboa, de Ciudad Juárez.

Se contaron 386 cuerpos, algunos aún con las bolsas de plástico en los que fueron entregados por las funerarias; otros tenían ya varios años arrumbados.

En ese momento dio comienzo también la lucha de cientos de familias que habían contratado los servicios de distintas funerarias que tenían acuerdos con el Crematorio Plenitud.

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Durante semanas, las familias llegaron hasta las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, zona Norte, cargando urnas para preguntar si las cenizas eran de sus difuntos o si los engañaron y el cuerpo podría estar entre los 386 que fueron encontrados.

Un año después, 135 cadáveres aún no son identificados y decenas de familias exigen justicia, pues el dueño del crematorio, José Luis A. C., está prófugo.

Dora Elena Delgado Barraza, vocera del grupo Justicia para Nuestros Deudos, señala que las autoridades "simulan la justicia, pero no la hay.

"Al día de hoy suman 251 cuerpos identificados, de ahí se desprenden 157 demandas por fraude... ¿Cómo es posible que una funeraria pueda cometer reiteradamente fraudes y no se penalice? Aquí lo que vemos es esta opacidad, esta simulación de justicia. La pregunta es: ¿por qué al día de hoy todas las funerarias involucradas, algunas han cambiado de nombre, siguen operando", cuestiona Delgado Barraza.