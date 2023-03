"Aunque no sea tu familiar uno se siente triste", dicen migrantes

A-AA+

"Aunque no es tu familiar uno se siente triste por lo que pasó. Hay personas que esperaban a sus familias aquí afuera y no saben nada de ellos", expresa Yoskar Eduardo, de 20 años, quien es originario de Venezuela y desde ayer está afuera del INM acompañando a los familiares y conocidos de los 38 migrantes fallecidos y 29 lesionados en un incendio.

El joven cuenta que lo que más tristeza da de este hecho es que fueron las mismas autoridades de Migración quienes lo provocaron encerrándolos después del operativo.

"Es triste saber que Migración te agarra, te encierra ahí y te hacen un proceso absurdo y te mandan a México que te puede llevar a la muerte, sabiendo que los migrantes venezolanos van a querer volver a subir acá porque lo que estamos esperando es respuesta del gobierno de los Estados Unidos para pasar", añade.

Según contó a EL UNIVERSAL, él estuvo preso semanas atrás en la misma área donde se registró el incendio el lunes pasado, por lo que señaló malos tratos por parte del personal de INM.

"Te dan comidas a deshoras, hay mucha corrupción, te tratan mal, piden dinero, es muy triste estar ahí adentro", asegura.

Él tiene dos meses en Ciudad Juárez y al país llegó hace ocho meses; desde ese entonces ha buscado cruzar a los Estados Unidos.

Otros migrantes decían que lo que sucedió es una situación dolorosa y a la vez molesta, ya que las autoridades buscan hacer creer que los migrantes fallecidos estaban en un albergue cuando en realidad estaban presos.

"Ahí es una prisión, se quemaron porque ahí los quisieron dejar. Es culpa de los que cuidan ahí adentro. ¿Cómo encendieron los colchones si todo nos quitan cuando entramos?", expresaron otros migrantes frente al INM.

Ellos ahora lo que piden es no ser detenidos por los agentes del INM, ya que aseguran tener miedo de las autoridades; también piden estar unidos como connacionales y esperar a que las autoridades les den información sobre los lesionados y fallecidos.

Al gobierno de Estados Unidos, le piden que se sensibilice con lo ocurrido y les den facilidades para solicitar el asilo político.