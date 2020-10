Aunque protesten no habrá más recursos, dice AMLO a gobernadores

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que para que los estados reciban más recursos se tiene que hacer una reforma legal, porque la entrega de recursos está establecida por ley, por lo que aunque protesten no habrá más recursos.

"Aunque protesten y nos cuestionen y nos saquen en ocho columnas en la prensa fifi conservadora, como decía el finado Héctor Suarez: ´no hay no hay´, porque también estaban acostumbrados a que presionaban para tener trato especial, había partidas de moches, quedaron muy mal acostumbrados algunos que cuando eran legisladores recibían partidas de moches".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el presidente López Obrador recordó que la última reforma a la Ley de Coordinación Fiscal se llevó a cabo durante el gobierno de Felipe Calderón en 2007.

"Fue aprobada por los partidos que ahora son oposición, y muchos de los que ahora están demandando que se les dé más votaron por esa ley, gobernadores incluso, de los que están en la llamada Alianza Federalista".

El titular del Ejecutivo aseguró que es extraño escuchar de personas "conservadoras" decir que son federalistas.

"Teóricamente, históricamente, es importante aclarar que el federalismo tiene que ver con el liberalismo, así ha sucedido, y que el conservadurismo está vinculado al centralismo, quienes son conservadores no pueden ser federalistas, en la historia de México eso nunca ha sucedido..."

"Santa Ana, pues era conservador y estableció un régimen político centralista, Juárez era liberal y federalista, entonces escuchar esos sonidos (ruido en el salón)... federalista de personas conservadoras, es algo extraño".

Ante la demanda de los gobernadores de la Alianza Federalista que piden más recursos para sus estados, el presidente insistió en que la federación entrega conforme a la Ley de Coordinación Fiscal los recursos que les corresponden, que en algunos casos representa el 95% del presupuesto de los estados.