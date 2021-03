Aureoles lamenta "linchamiento" público contra Cabeza de Vaca

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, sostuvo que no buscará algún otro cargo de elección popular en estos comicios y que concluirá hasta el último día el periodo de 6 años para el cual fue elegido.

"Me quedo a concluir; voy a trabajar hasta el último día que corresponde al periodo, que es hasta las 12 de la noche del 30 de septiembre, cumpliendo con una responsabilidad como gobernador, porque a mí me preocupa Michoacán", reiteró.

Sobre el sangrado de su nariz hace una semana, Aureoles Conejo dijo ante medios de comunicación que no es una señal de tener algún padecimiento de riesgo, sino algo pasajero al haberse sonado muy fuerte.

Lamenta "linchamiento" público contra García Cabeza de Vaca

Por otro lado, el gobernador de Michoacán lamentó el linchamiento público de la Fiscalía General de la República hacia el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

"¿Por qué hacen todo el show mediático ahora, cuando supuestamente ya tenían meses con la información? Parece ser muy tendencioso, que se haga ya muy cercano a las campañas electorales", cuestionó Aureoles Conejo.

Consideró que la narrativa del gobierno federal es muy extraña en torno a la acusación contra el gobernador tamaulipeco.

Afirmó que es incorrecto que un órgano autónomo del Estado Mexicano como la FGR aparezca en las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador para hacer un show mediático.

Aseguró que ese asunto debiera estar en el ámbito de la procuración de justicia y cuidar el respeto a la ley, a la presunción de inocencia y el debido proceso.

Con relación a la aglomeración de personas en eventos políticos, como la que realizó del PRI este fin de semana, Aureoles Conejo consideró que ese tipo de eventos se van a ver con mucha frecuencia.

"Porque gran parte de la política es pasión, entonces, la gente quiere estar ahí (en los mítines), pero queremos evitar un rebrote o una tercera oleada de contagio", enfatizó

Mencionó el secretario de Gobierno Armando Hurtado Arévalo, ya trabaja en la mesa de gobernabilidad donde están los partidos políticos y los órganos electorales.

En esa reunión, expuso, se elabora un protocolo que se firmará en la siguiente sesión y se establecerán las normas, en coordinación con las autoridades de Salud.

Esa reunión se llevará cabo el próximo 15 de marzo y a partir de ese momento, ya habrá reglas más definidas para evitar rebrotes y cadenas de contagio, insistió.

Enfatizó que Michoacán está a cuatro puntos de pasar a semáforo verde, por lo que es importante evitar un rebrote.

Silvano Aureoles que hasta entonces la entidad no transite a esa etapa, no habrá regreso a clases presenciales, ya que también tiene que vacunar primero a docentes y alumnos.