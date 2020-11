Aureoles pide a Federación liberar vías de tren bloqueadas por maestros

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la Secretaría de Gobernación, ordenar liberar las vías del tren que desde hace 49 días tienen bloqueadas un grupo radical de maestros.

Acompañado de todos los líderes empresariales, Aureoles Conejo, advirtió que si la federación no actúa en consecuencia, será su gobierno el que desaloje a los maestros.

El mandatario michoacano, denunció que los fines de esa ala radical del magisterio michoacano, son políticos y no para exigir derechos o beneficios para la educación.

Sostuvo que este grupo de personas no reclaman salarios, porque no se les adeuda nada, ni reclaman mejor educación para los niños y niñas de Michoacán.

Señaló que quienes tienen secuestradas las vías del tren en el estado, dañan patrimonios y empleos, sólo por un interés muy particular de su grupo.

Precisó que lo que reclaman es que el gobierno del estado y el gobierno federal, reconozcan a su grupo de manera oficial, para tener representación separada en las mesas de negociación nacional.

"En pocas palabras, tuvieron desencuentros al interior de la CNTE y ahora una parte de ellos quieren formar su propio grupo", reiteró el jefe del Poder Ejecutivo estatal.

Silvano Aureoles, recordó que cada día de bloqueos que pasa, se ven afectadas millones de familias de Michoacán y del país que dependen de la cadena de producción.

Informó que en este momento, el gobierno del estado ya realiza una consulta para saber qué piensan los michoacanos sobre este problema que afecta a todas y todos.

Advirtió que si el gobierno federal, sigue sin hacer nada y la gente coincide en la necesidad de poner fin a este tema lo antes posible, "nosotros tendremos que actuar para hacer cumplir la ley que en este caso le corresponde aplicar a la federación".

Recordó que el sector empresarial organizado de Michoacán, presentó la semana pasada las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República.

Esa denuncia, presentada ante la Fiscalía General de la República es contra quien resulte responsable por la omisión del daño que implica la obstaculización de vías.

El mandatario, recordó que el Inegi acaba de reportar que en el país, hay 4.2 millones personas que perdieron su empleo o autoempleo en el tercer trimestre de este año.

Silvano Aureoles Conejo, expuso que frente a estos escenarios y en un momento de crisis económica y sanitaria como este, es inaceptable que la autoridad federal responsable no tome en sus manos el conflicto y lo resuelva.

"A Michoacán se le está asfixiando y es necesario que el gobierno federal cumpla con su función para resolver este problema", insistió.

Aureoles Conejo, sostuvo su llamado al presidente de la República y a la titular de la Segob, para que resuelvan de inmediato este problema.

Incluso, reiteró a disposición del gobierno de Michoacán, para contribuir a que se resuelva este conflicto.

Enfatizó que desafortunadamente este problema es un obstáculo a Michoacán, mientras el estado intenta recuperarse de la crisis económica causada por la crisis sanitaria.

"Hoy más que nunca se requiere de la responsabilidad de la federación y de la sensibilidad y solidaridad con Michoacán de los grupos que tienen tomadas las vías".

"En este tiempo de crisis, la protesta social no debe dañar a terceros, mucho a menos a las familias, y en general a la población más necesitada", llamó Silvano Aureoles.