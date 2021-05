Autobuses foráneos, afectados durante la pandemia

De enero a abril, el segmento de autobuses foráneos es el único que presenta cifras negativas en ventas entre todas las categorías de camiones pesados. En los primeros cuatro meses del año se comercializaron sólo 44 autobuses foráneos, 84% menos que en el mismo periodo de 2020, según cifras de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

En el caso de los autobuses urbanos, los que se utilizan para prestar el servicio de transporte público dentro de las ciudades, se comercializaron mil 195 unidades, 7.5% más que de enero a abril de 2020. Esto ocasionó que los fabricantes de autobuses ensamblaran más autobuses urbanos que foráneos en el primer cuatrimestre del año. Mercedes Benz Autobuses fabricó 426 autobuses urbanos contra sólo un autobús foráneo. Volvo fabricó 66 autobuses urbanos y sólo 13 autobuses foráneos.

Volkswagen Camiones y Autobuses produjo 52 autobuses urbanos y sólo cuatro autobuses foráneos en este periodo. Dina fabricó cuatro autobuses urbanos en marzo y en los demás meses no ha producido ninguno de los dos.

Miguel Elizalde, presidente ejecutivo de Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (Anpact), dijo que hay mucha capacidad de producción de autobuses foráneos y urbanos, incluso hay un par de plantas que los exportan. Sin embargo, las medidas de distanciamiento social han ocasionado una caída de la producción de autobuses foráneos de casi 90%. "Esto es porque la gente no está saliendo en términos de transporte de turismo en autobuses, vemos una caída muy severa en autobuses foráneos".

"Pero en los urbanos es diferente, siempre es más el volumen que se maneja en [estos] autobuses, pero quiero destacar que en los últimos seis meses se han importado más autobuses urbanos usados que los nuevos que vendemos", ahondó.

Esto ocurre porque las firmas que ofrecen transporte a sus empleados tienen que separarlos en el interior del vehículo; en lugar de comprar otro autobús, están comprando urbanos usados importados de Estados Unidos y se afecta la venta en el mercado interno. Guillermo Rosales, director General Adjunto de AMDA, explicó que, en el caso de los autobuses urbanos, los transportistas enfrentan la limitante de las políticas tarifarias que ocasionan que los concesionarios del servicio de transporte público no tengan la capacidad económica para renovar su parque vehicular.