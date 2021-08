"Autonomía se ejerce ante el poder", afirma Córdova

Con las diferencias que existen, consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y partidos calificaron la consulta popular del domingo como un éxito.

Pero ese éxito se midió de distintas maneras. Mientras la oposición y el INE celebraron el triunfo a partir de la organización y la realización de este método democrático, Morena aplaudió que fueron poco más de 6 millones de electores quienes salieron a manifestarse.

Tras la presentación de los resultados —que serán enviados a la Suprema Corte de Justicia— , el consejero presidente Lorenzo Córdova subrayó que el INE entregó buenas cuentas.

"Más allá del inédito intento de descalificaciones y ataques contra el INE por quienes no logran digerir que aquí se ejerce la autonomía frente al poder. Más allá de mentiras, esta institución refrenda que trabaja para y con los ciudadanos y entrega buenas cuentas. Le pese a quien le pese, hay INE para rato", exclamó.

Así, cerca de las 21:15 horas de ayer los cómputos distritales concluyeron en 100%. Se computaron 57 mil 77 actas que arrojaron una participación de 6 millones 663 mil 208 de electores.

Esa participación alcanzó apenas 7.11% de la que se requería. De acuerdo con la ley vigente, para que una consulta popular sea vinculante deberá alcanzar 40% de la Lista Nominal.

Es decir, debieron votar 37.5 millones de electores, como mínimo, para que la consulta pudiera dar un segundo paso.

Anoche, durante la reanudación de la sesión de Consejo General del INE, el secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo, indicó las cifras oficiales: las juntas ejecutivas distritales determinaron que 51 mil 66 actas fueron válidas, por ello se hizo el recuento de 6 mil 3 mesas, lo que representó 10.51% de las instaladas.

La información consolidada arrojó que, del total de las opiniones arrojadas, el "sí" alcanzó 6 millones 511 mil 385 votos, 97.72%, mientras que el "no" obtuvo 102 mil 945, 1.54% de la votación. Fueron 48 mil 878 votos nulos, 0.73% del total.

El INE informó que el paquete de la mesa 2716 básica, ubicada en una escuela pública en Orizaba, Veracruz, se contabilizó en ceros, pues se detectó que al concluir la jornada funcionarias encargadas desprendieron papeletas y las metieron a la urna.

El paquete, informó la autoridad electoral, quedó bajo resguardo del Ministerio Público, el cual ordenó que no se hicieran alteraciones en el mismo.

Otras siete actas se contabilizaron en ceros porque las mesas no fueron instaladas, ante el impedimento de los vecinos.

Los partidos representados ante el Consejo General del INE —a su modo— celebraron la realización de la consulta, la cual calificaron como un éxito. Los partidos de oposición manifestaron que la organización del ejercicio democrático fue todo un éxito y que con ello quedó sentada una nueva experiencia democrática en el país.

En tanto, Morena expresó que fue un éxito, a pesar del boicot, porque poco más de 6 millones de ciudadanos salieron a expresar su opinión.

Los morenistas Sergio Gutiérrez y Alejandro Viedma se confrontaron con la oposición. Le dijeron que en la consulta se obtuvieron más votos que los que algunos institutos políticos alcanzaron el 6 de junio.

Gutiérrez hizo el recuento: Movimiento Ciudadano, dijo, tuvo 3.4 millones de votos; el PRI 8.7 millones; el PAN 8.9 millones, y el PRD 1.7 millones.

Además, Sergio Gutiérrez, quien es representante de Morena ante el INE, subrayó que los poco más de 500 millones de pesos que se invirtieron en la consulta, los gastó el INE, pero muy a su pesar. Aseguró que si ese dinero no se hubiese utilizado para la consulta, terminaría en el sueldo de los consejeros Lorenzo Córdova y Ciro Murayama.

Murayama le respondió que esa afirmación refleja una profunda ignorancia, toda vez que el salario que va a los bolsillos de los consejeros está en un rubro distinto al de la organización de distintas acciones que tiene el INE.

Al respecto, Morena reiteró que buscará la conformación de una comisión de la verdad, además de la modificación de ley de consulta. PRI, PAN, PRD y MC coincidieron en señalar que la gente no estuvo interesada en salir a participar; sin embargo, defendieron este ejercicio.