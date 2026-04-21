Autoridades confirman que el ataque en Teotihuacán fue planeado

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El ataque en las pirámides de Teotihuacán que acabó con una turista muerta y otros 13 heridos —entre ellos un niño de 6 años— fue una acción bien planificada por un mexicano de 27 que era seguidor de acciones violentas y tiroteos en Estados Unidos, informaron el martes las autoridades.

El tiroteo ocurrió un 20 de abril, el mismo día en que se cumplieron 27 años de la masacre en la escuela secundaria de Columbine, en Colorado, en la que murieron 12 estudiantes y un maestro.

El atacante mexicano, identificado como Julio César Jasso Ramírez y procedente del sureño estado de Guerrero, llegó a Teotihuacán un día antes del ataque y el lunes casi al mediodía, subido a la Pirámide de la Luna, comenzó a disparar a los turistas con un viejo revólver mientras en su otra mano sostenía una bolsa de plástico con cartuchos, explicó el fiscal del Estado de México, José Luis Cervantes.

Algunas personas se tiraron al suelo y permanecieron inmóviles intentando evitar llamar la atención del atacante y otras bajaron corriendo la pirámide mientras sonaban los disparos.

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Minutos después las fuerzas de seguridad hirieron en una pierna al atacante, que luego se suicidó, indicó el fiscal.

En la mochila del agresor, explicó, había un cuchillo, libros y notas manuscritas relacionadas con el ataque violento ocurrido en abril de 1999 en Estados Unidos.

La investigación apunta a un "perfil psicopático del agresor, caracterizado por una tendencia a copiar situaciones que sucedieron en otros lugares, en otros momentos y por otros personajes", agregó el fiscal.

Jasso Ramírez preparó al detalle el ataque. "Adquirió armas, cuchillos, mochilas, guantes, lentes, todos los implementos que él consideraba le iban a ser de utilidad para para llevar a cabo su objetivo", continuó el investigador.

La pistola era un revólver de los años 60 y los cartuchos de fabricación nacional y relativamente accesibles, agregó el fiscal.

Ataque sin precedentes

El ataque, ocurrido a menos de dos meses del inicio de la Copa Mundial de Fútbol, conmocionó a México porque aunque el país está acostumbrado a la violencia vinculada de la delincuencia y el crimen organizado no es habitual este tipo de escenarios de atacantes solitarios. Y mucho menos en lugares turísticos.

"El turismo en México no ha tenido nunca ningún problema", dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. "El episodio de ayer, pues nos llama la atención para fortalecer la seguridad".

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, anunció el reforzamiento de la seguridad en zonas arqueológicas "y en los principales destinos turísticos del país" tanto de forma física como con "patrullaje cibernético".

Las emblemáticas pirámides de Teotihuacán permanecían cerradas el martes, pero la presidenta dijo que reabrirían sus puertas ya con nuevas medidas de seguridad.

Además de la mujer canadiense fallecida, siete de los heridos fueron alcanzados por los disparos y otras seis personas tuvieron lesiones de otro tipo. Entre los heridos hay un adolescente de 13 años y un niño de seis. Todos se encuentran fuera de peligro, indicó la presidenta.

Los heridos eran seis personas de Estados Unidos, tres de Colombia, una de Rusia, una de Brasil, una de Holanda y una de Canadá, señalaron las autoridades.

La canadiense Brenda Lee contó a una televisora de su país que ella y otras siete personas se estaban esperando para comprar un recuerdo cuando escucharon las detonaciones. "Oímos lo que pensamos que eran petardos y, antes de que nos diéramos cuenta, alguien gritó 'no, son disparos, corran' y vimos a gente saltando desde lo alto".

Lee relató que la tensión se apoderó rápidamente del lugar. "Había miles de personas y se oían muchos disparos que no paraban", señaló.

La mujer y su grupo se alejaron de la zona siguiendo las indicaciones de su guía turístico. Lee aseguró que el incidente no cambia su percepción de México como destino turístico. "No nos hemos sentido inseguros en ningún lugar y esto, sinceramente, podría pasar en cualquier parte del mundo", agregó.

Las ruinas de Teotihuacán, Patrimonio Cultural de la Humanidad, recibieron el año pasado 1,8 millones de visitantes internacionales. Uno de los atractivos turísticos de la zona es sobrevolar las impresionantes pirámides del Sol y la Luna en globo.

Teotihuacán fue una gran ciudad con más de 100.000 habitantes que se extendía por unos 20 kilómetros cuadrados entre el año 100 a. C. y 750 d. C., pero fue abandonada por razones todavía inciertas antes del ascenso de los aztecas en el siglo XIV.

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El periodista de The Associated Press, Jim Morris, contribuyó a este despacho desde Vancouver.