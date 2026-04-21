Avalan sanción por incitar discursos de odio contra LGBT en Sinaloa

CIUDAD DE MÉXICO, abril 21 (EL UNIVERSAL).- La nueva

de la Nación (SCJN) declaró constitucional la

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a quien "provoque" e "incite" discursos de odio, discriminación y violencia en contra de laen el estado de Sinaloa.El proyecto de, bajo la ponencia del, reconoce que estos dos verbos pueden mantenerse en la ley si se entienden de manera estricta y responsable como "a otras personas a realizar actos o expresiones de odio".Sin embargo, en ladel 20 de abril sela porciónmensajes discriminatorios, al ser una expresión considerada como demasiado amplia y difusa.explicó que esta expresión, tal como se encuentra redactada, no permite a las personas saber con claridad en qué momento una conducta se vuelve delictiva, por lo que lay podría abrir la puerta a abusos."Hay que señalarlo y decirlo de manera muy contundente: combatir los discursos de odio es, porque no se quedan en las palabras; se filtran en la vida cotidiana, deshumanizan,y abren la puerta a la violencia más grave", mencionó el ministro.Al presentar su proyecto ante el pleno de la Suprema Corte, lamentó que lastienenprobabilidades de ser víctimas de homicidio que las mujeres cisgénero, según, y subrayó que aproximadamente cinco millones de personas en México se identifican como parte de la población de la diversidad sexual y de género.La, quien respaldó el asunto presentado, se mostró a favor de eliminar el apartado, debido a que podría tener un efecto inhibidor de la, principalmente hacia las personas dedicadas al periodismo.-----Tres ministros ven "tensión" con laSin embargo,, quien tuvo dificultades y confusiones para expresar elde su voto, indicó los verbos "provocar" e "incitar" no definen con claridad la conducta punible, lo que generaEltambién rechazó el proyecto de Arístides Guerrero, debido a que consideró que los verbos presentan dos problemas fundamentales: lay la tensión que generan con la"Prácticamente, cualquier situación,o acción podría ser considerada como: un, un libro, hasta una publicación en redes sociales puede ser tomada en cuenta como provocadora, y ahí entra en tensión con la", alertó Aguilar Ortiz.Tras las argumentaciones en contra, Arístidesexhortó a sus compañeros ministros a "dar el gran paso" para erradicar la violencia contra la, al ser un grupo en situación de vulnerabilidad."El tipo penal es claro. El tipo penal puede inhibir dichas conductas y creo que esta Corte puede dar un paso más hacia la inclusión y hacia la erradicación de la violencia contra la comunidad LGBTTTIQ+. Esta Corte puede dar ese paso", concluyó.El proyecto fue aprobado pordel ministro ponente Arístides, Sara Irene Herrerías Guerra, Irving Espinosa Betanzo, Lenia Batres Guadarrama y Yasmín Esquivel Mossa. Solo Hugo Aguilar Ortiz,y Giovanni Figueroa Mejía se posicionaron en contra.