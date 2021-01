Avala congreso local pedir informe a directora de Metro tras incendio

Por unanimidad, la Comisión Permanente del Congreso local aprobó pedir a la directora general del Metro, Florencia Serranía Soto, un informe pormenorizado de las causas que provocaron el incendio del Puesto de Control Central (PCC) del Sistema de Transporte Colectivo (STC) el pasado sábado. Sin embargo, Morena y aliados, con 10 votos en contra, cuatro a favor –del PAN y PRI—y dos abstenciones -del PRD-, rechazaron exigir la renuncia de esa funcionaria, así como la creación de una Comisión Especial para apoyar en las indagatorias, lo mismo que la comparecencia del titular de la Semovi.

Para ello la Permanente del Antiguo Palacio de Donceles requirió de una hora con siete minutos, donde destacó la discusión entre la diputada local de Morena, Guadalupe Chavira de la Rosa, con el vicecoordinador del PRD, Jorge Gaviño Ambriz. Todo ello, porque la morenista pidió que las indagatorias sean ampliadas al año del 2018, cuando todavía fungía como director general del Metro el ahora legislador. Argumentó que los hechos del sábado pasado en las instalaciones centrales del Metro, "pudieron evitarse de haberle dado el mantenimiento a esa área, debido a que existieron irregularidades en la licitación. No digo que el titular del área sea el responsable, sólo que por no haber hecho ese trabajo, pudo haber sido consecuencia del incendio", señaló. Gaviño Ambriz aceptó el argumento, "no ocurrió eso, porque no existía presupuesto. No por irregularidades que señala la diputada Chavira. Quizá a usted le parece extraño, porque en la 4T hace licitaciones y adjudicaciones directas, sin tener la suficiencia presupuestal", explicó.

Además le aclaró que "2ese tema del que habla, efectivamente yo lo inicie, dejé el anteproyecto, pero ya no me tocó determinar su realización. Dejé el cargo en febrero del 2018 por enfermedad. Y claro que conozco de lo que señala, pero le insisto, no se realizó por no existir presupuesto", señaló el perredista ante el rostro descompuesto de la morenista.

Cabe aclarar que el puno de acuerdo, sobre pedir información sobre dichos acontecimientos, lo presentó el diputado de Morena, Miguel Ángel Macedo, a través de su compañera de partido, Donají Olivera, quien aceptó le anexaran propuestas de la morenista Guadalupe Chavira; la petista Jannete Guerrero Maya; y de los perredistas Víctor Hugo Lobo Román y Jorge Gaviño.

Estos últimos hicieron varias peticiones para el informe como: las causas que generaron el incendio; acciones y mantenimiento preventivo técnico, qué se debió realizar para evitar dicho efecto; acciones realizadas para atender a los deudos de la persona fallecida; estatus y acciones en favor de los trabajadores lesionados. De igual forma, el diagnóstico preliminar que establezca los daños a los equipos y las instalaciones afectadas; acciones realizadas y previstas para poder poner en funcionamiento de manera segura el sistema.

Copia del dictamen técnico estructural y credenciales de quienes fungen como directores responsables de obra en dicho dictamen, esto para verificar la estructura que fue sometida a temperaturas extremas, puede seguir dando funcionamiento; y acciones de soporte que se realizaran en las instalaciones del Metro, en particular en las subestaciones eléctricas. Sobre la presentación del informe, los 18 diputados locales presentes votaron a favor, pero la discusión comenzó al punto de acuerdo del panista Jorge Triana Tena, quien solicitó a la directora general del Metro su inmediata renuncia, además de crear una Comisión Especial que participe en las indagatorias.

El panista sostuvo que "no basta con la presentación de un informe, cuando sigue en el cargo, pues la convierte en juez y parte, por lo que debe darse su destitución", expuso cuando los morenistas levantaban la mano para responderle, aunque Triana Tena los ignoró y continuó su exposición.

"Sabemos que por ahora no hay responsables. Pero para que avance esta indagatoria, no deben existir cosas que la obstruya. Hay que recordar que ella aquí aceptó que era la directora general y subdirectora de Mantenimiento. Pero ahora con el accidente, negó eso", enfatizó. El primero de Morena en tomar la palabra, fue Ricardo Fuentes, quien defendió a Florencia Serranía.

"La directora general ha asumido su responsabilidad. Es necesario que siga al frente, para que ayude en las indagatorias. En cuanto a la Comisión Especial, hay diputados especialistas en el tema del Metro, como Gaviño. No creo que sea prudente quitarla", señaló.

Ante ello, Triana Tena le aclaró que "si bien no deben quitarla, por coherencia debe separarse del cargo mientras duran las investigaciones. Esto permitirá que éstas avancen con libertad, sin obstáculos o presión. No puede ser juez y parte. Sobre todo cuando funge como directora general y subdirectora de Mantenimiento. Esto la convierte en responsable en los hechos", sentenció el panista.

Luego, la morenista Donají Olivera sostuvo que "todo lo que se pide está fuera de lugar y es absurdo. No es que a Morena no le interese aclarar esos hechos, claro que nos preocupa y nos ocupa. El Metro es importante, ya cumplió 52 años de servicio, y lo que requiere es un verdadero diagnóstico, no una manita de gato como en administraciones anteriores", afirmó. Esto provocó que Gaviño Ambriz pidiera de nueva cuenta la palabra, "aquí a veces se quieren lavar la cara con administraciones pasadas. Pero ya se les acabó el tiempo. Cuando uno asume el cargo, asume la responsabilidad. Ya llevan casi la mitad de lo que van a estar en el Gobierno. Dejen de ser estatuas de sal", sostuvo.

"Se habla aquí que sólo se hizo manita de gato en administración pasada, pero ahí están los resultados. El Metro siempre fue seguro y en mi administración no hubo un solo accidente. Eso ocurrió en 1975 y en 2005 con el choque de trenes, así como otro en marzo del 2020. Ahí están los peritajes. Nunca antes sucedió lo que vive ahora. Hay que asumir la responsabilidad con claridad y valentía", enfatizó.