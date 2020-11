Avalan diputados en comisiones recorte de 9% a estados y municipios

Con el apoyo de Morena, PT, PES y Verde, la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados avaló este martes el dictamen para el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2021 con la que se consuma un recorte del 9% para los estados y municipios y no se les etiquetó recursos extra mediante una reasignación de los 182 mil 937 millones de pesos, con lo que el documento pasa el Pleno de San Lázaro.

El pasado viernes, los gobernadores que integran la Alianza Federalista, asistieron a una reunión con la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, a quienes les entregaron un documento en la que alertaban sobre un recorte de 182 mil 937 millones de pesos para el 2021, lo que representa un -8.92% a los recursos aprobados para las entidades en el 2020; sin embargo, adelantaron que solamente estarían dispuestos a aceptar una disminución de apenas el .3% del gasto neto total.

De acuerdo con el dictamen, en el ramo 28, que es de Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, se establece que se les otorgarán poco más de 921 mil 402 millones de pesos, misma cifra que venía establecida en el proyecto del Ejecutivo.

También en el dictamen, se describe que en el ramo 33 de Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, tampoco hay incremento pues en el proyecto se estimaban entregar 777 mil 842 millones de pesos, misma cifra que quedó plasmada en el dictamen aprobado.

Desde hace varias semanas, los gobernadores de la Alianza Federalista solicitaron reuniones con el presidente, Andrés Manuel López Obrador y con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, para negociar aumento en la asignación de recursos; sin embargo, no fueron recibidos.

El pasado viernes, los gobernadores de la Alianza Federalista, anunciaron que en caso de concretarse un recorte y la no asignación de mayores recursos, analizan la opción de salirse del Pacto Fiscal, que significaría que cada entidad recaude y gaste sus propios impuestos para el 2021 y esto solamente tendría que ser aprobado por los Congresos locales para ser una realidad debido a que la Ley de Coordinación Fiscal no está sustentada en ningún artículo de la Constitución.

Otros cambios. En el documento, que se circuló este lunes entre los diputados, se hicieron reasignaciones para el gasto social y "descobijaron" 2 mil 407 millones de pesos para órganos autónomos, Poder Judicial y Congreso de la Unión.

En el dictamen que discutirán a partir de mañana los diputados durante tres días ante el Pleno del San Lázaro, se plantea reducir más estos rubros del gasto para beneficiar a los programas sociales para la pensión de adultos mayores y discapacitados.

En el anexo de las adecuaciones propuestas, se prevé una reducción de 2 mil 407 millones de pesos, de los cuales, 2 mil 184 millones de pesos se harían en los ramos autónomos con lo cual su presupuesto pasaría de 137 mil 89 millones de pesos de la propuesta original a 134 mil 904 millones de pesos.

A la Secretaría de Educación Pública le restarán 200 millones de pesos de su gasto original que traía el proyecto de decreto enviado el pasado 8 de septiembre.

El presupuesto del Poder Judicial sufriría una disminución de mil 130 millones de pesos para quedar en 71 mil 299 millones de pesos frente a los 72 mil 429 millones de pesos del proyecto.

Para el Consejo de la Judicatura pasará de 64 mil 44 millones de pesos a 63 mil 178 millones de pesos.

Otro de los afectados sería el Instituto Nacional Electoral con una reducción de 870 millones de pesos con lo cual su gasto para el 2021 será de 26 mil 819 millones de pesos contra los 27 mil 689 millones de presos que propuso.

Al Poder Legislativo le quitarían 100 millones de pesos, de los cuales al Senado se le restará 55 millones de pesos, y a los diputados les quitarán 45 millones de pesos.

La Fiscalía General de la República ya no contará con 71 millones de pesos y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa sufrirá una disminución de 23 millones de pesos.

Los ganadores. En la parte de los ganadores, destaca la Secretaría de Bienestar con un presupuesto para el 2021 de 191 mil 724 millones de pesos desde los 189 mil 970 millones de pesos que traía el proyecto de decreto.

También salieron beneficiados la secretaría de Gobernación con 53 millones de pesos y la de Medio Ambiente con 400 millones de pesos más respecto a lo anteriormente contemplado.