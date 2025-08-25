Avanzan investigaciones en el caso del crematorio 'Plenitud' en Ciudad Juárez

CIUDAD JUÁREZ, Chih., agosto 25 (EL UNIVERSAL).- A dos meses del hallazgo de los 386 cuerpos en el crematorio "Plenitud" en Ciudad Juárez, Chihuahua, se llevan hasta el momento 53 cuerpos identificados.

Durante este lunes la Fiscalía de Distrito Zona Norte y la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, actualizaron la información, oficial a unas horas de que se cumplan dos meses del hallazgo del predio ubicado en la colonia Granjas Polo Gamboa.

Según se detalló, a la fecha se logró la identificación de 53 de las personas localizadas sin vida en el crematorio, además de que se ha permitido avanzar en la individualización de las identidades y hasta hoy se liberaron 48 cuerpos por parte del Ministerio Público y han sido entregados a sus familiares un total de 44.

En las próximas horas se notificará a familiares de otras 5 personas.

Además, derivado de los trabajos, se cuenta con 19 hipótesis más para su identidad, y una persona fue identificada a partir de la información e imágenes recopiladas a través del sitio web https://fgewebapps.chihuahua.gob.mx/Crematorio

Por su parte, la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos de Peligro, contra la Paz, Seguridad de las Personas y la Fe Pública, informó que ha recibido 31 denuncias por el delito de fraude en contra de quien o quienes resulten responsables.

Desde el 26 de junio, personal especializado de la Fiscalía General del Estado, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua (CEAVE) y la Dirección de Servicios Periciales, a través de sus distintas áreas, ha brindado atención a más de mil 700 familias, en su mayoría, relacionadas directamente con el crematorio "Plenitud".

El crematorio fue encontrado el pasado 26 de junio en el inmueble de Ciudad Juárez, y a la fecha las familias de las posibles víctimas, por medio de dos colectivos, han realizado decenas de manifestaciones y acciones para exigir a las autoridades el que se acelere el proceso de identificación de los cuerpos y que estos sean entregados a sus familiares de una manera rápida.

También exigen se sancione a las autoridades involucradas y demás funerarias que se han visto señaladas por estos hechos, sin embargo, hasta el momento no se tiene un avance relevante respecto a las exigencias de las familias.