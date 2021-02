Avanzan sindicatos en legitimación de contratos colectivos: STPS

La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde Luján, informó que poco a poco las organizaciones sindicales están rompiendo con el temor que tenían de hacer un procedimiento de consulta de un contrato colectivo, de poner a disposición los documentos físicos para que los trabajadores los conozcan y puedan determinar a través de su voto su continuidad, y ello se demuestra en los avances que comienzan a tener los procesos de legitimación.

Esta mañana, en una reunión virtual de Coordinación Interinstitucional entre autoridades federales y locales que integran la Segunda Etapa de Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral, Alcalde Luján destacó que ya hay una mayor conciencia de las organizaciones sindicales de la necesidad de cambiar los procedimientos para que depositen su legitimidad en la confianza y en el deseo de los trabajadores de participar no solo en la elección de sus dirigentes, sino también en la vida cotidiana de las organizaciones.

"Este cambio, se vuelve una realidad junto con el cambio en el modelo de justicia laboral, que apuesta por la conciliación y nuevos procedimientos judiciales imparciales, que caminan en las ocho entidades donde el nuevo modelo laboral ya es una realidad, y las 13 que integran la segunda etapa, todo ello a pesar de las dificultades que ha traído consigo la emergencia sanitaria por Covid-19", dijo.

"Pudimos haber dicho fácilmente 'no se puede', nos esperamos a que ya todo mundo esté vacunado para iniciar el proceso de transformación del mundo del trabajo, pero no fue el caso, desde el año pasado iniciamos y estuvimos a tiempo para ver como una realidad la apertura de los tribunales laborales, de los centros de conciliación, nuevos procedimientos en los cuales nos demuestran que va caminando, va funcionando", refirió.

Además, la encargada de la política laboral del país reiteró que la implementación de la Reforma Laboral no es solo un cambio normativo, administrativo, o de mayor equipamiento; sino que se trata de un cambio cultural, de un nuevo modelo laboral que garantice equidad, justicia, transparencia y libertad.

Recordó que este esfuerzo da cumplimiento a un compromiso del Estado mexicano con las y los trabajadores del país, de empleadores, y con nuestros socios comerciales: Estados Unidos y Canadá, a través del Tratado de Libre Comercio, de ahí la importancia de avanzar en tiempo y forma en la implementación de la segunda etapa.