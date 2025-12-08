Avanzan trabajos de conservación en rutas de evacuación del Popo en Morelos

OCUITUCO, Mor., diciembre 8 (EL UNIVERSAL).- La gobernadora Margarita González Saravia dio a conocer los avances y próximas intervenciones en 88 kilómetros estratégicos de las cinco Rutas de Evacuación del volcán Popocatépetl, que conectan a 10 municipios de Los Altos y el oriente de la entidad.

Las acciones, dijo la gobernadora, forman parte del Circuito Tierra y Libertad y se ejecutan a través de la Secretaría de Infraestructura estatal, en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del Gobierno de México.

"Estas son carreteras que no se habían atendido desde hace muchos años. Quiero que sepan que estamos atentos y que nuestra intención es avanzar lo más posible, porque queremos que esta región cuente con caminos en mejores condiciones", expresó la titular del Poder Ejecutivo ante las y los habitantes de Ocuituco.

El secretario de Infraestructura, Adolfo Barragán Cena, informó que se aplica una inversión superior a 147 millones de pesos, con un avance físico del 47 por ciento y una meta de intervención equivalente al 60 por ciento de la red total; detalló que estas acciones benefician de manera directa a 187 mil 767 habitantes y han generado 386 empleos.

Las labores incluyen bacheo superficial y profundo, renivelación, colocación de sobrecarpetas de concreto asfáltico, limpieza de cunetas, desyerbe, señalamientos, trabajos indispensables para garantizar vialidades seguras y transitables ante cualquier eventualidad volcánica.

En la Ruta de Evacuación número dos se ha intervenido el 70 por ciento del tramo Metepec–Tetela del Volcán y continúa la tercera etapa del corredor Yecapixtla–Ocuituco, lo que convierte a esta vía en la de mayor progreso. De forma paralela, la SICT mantienen obras activas en las rutas uno, tres, cuatro y cinco.

Por su parte, el presidente municipal de Ocuituco, René Jacobo Ortuño, señaló que este avance representa un hecho relevante para la región, al destacar que estas carreteras no habían recibido mantenimiento durante varios años, y reconoció la gestión realizada por la gobernadora.