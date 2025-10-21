logo pulso
Beca Benito Juárez: Ayuda Económica a Estudiantes de Preparatoria y Bachillerato

La Beca Benito Juárez brinda apoyo económico a alumnos de educación media superior, con depósitos bimestrales en las Cuentas del Bienestar.

Por El Universal

Octubre 21, 2025 01:19 p.m.
A
Beca Benito Juárez: Ayuda Económica a Estudiantes de Preparatoria y Bachillerato

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El Gobierno de México otorga una ayuda económica a diferentes grupos sociales en todo el país, esta vez es turno de la Beca Benito Juárez, la cual está dirigida a todos los y las alumnas de educación media superior.

El depósito se realiza de manera bimestral, y se brinda a todos los estudiantes inscritos en el ciclo escolar actual, tanto de preparatoria o bachillerato público, ya sea modalidad escolarizada o mixta.

¿Quiénes son los beneficiarios de este 21 de octubre?

De acuerdo con la información compartida por Julio León (Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar), este martes, las letras beneficiadas son: "D", "E", "F" y "G".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El depósito se realiza al igual que otros programas sociales, por orden alfabético, garantizando que millones de beneficiarios tengan su dinero de forma segura y tranquila.

¿Qué monto ofrece la Beca?

El monto de la Beca Benito Juárez corresponde a mil 900 pesos bimestrales, el pago se realiza directamente en las Cuentas del Bienestar.

Durante toda una semana millones de alumnos serán beneficiados, el retiro se puede hacer sin comisión en sucursales o en los cajeros del Banco del Bienestar.

