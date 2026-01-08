logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

BIENESTAR EN SUS FAMILIAS

Fotogalería

BIENESTAR EN SUS FAMILIAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Beca Benito Juárez: ¿cuánto recibirán los beneficiarios este 2026?

La Beca Benito Juárez beneficia a más de 22 millones de estudiantes en 2026, consolidando el respaldo a la educación en México.

Por El Universal

Enero 08, 2026 09:25 p.m.
A
Beca Benito Juárez: ¿cuánto recibirán los beneficiarios este 2026?

CIUDAD DE MÉXICO, enero 8 (EL UNIVERSAL).- El 2026 arrancó con buenas noticias para los beneficiarios de las Becas para el Bienestar, pues ahora suman más de 22 millones de estudiantes inscritos en los distintos programas, desde primaria hasta educación superior; consolidándose como un pilar fundamental que respalda el derecho a la educación en México.

Entre estos apoyos impulsados por el gobierno, destaca la Beca Universal Benito Juárez que va destinada a estudiantes de nivel medio superior que cursan el bachillerato o profesional técnico en alguna escuela pública en modalidad escolarizada o mixta.

El objetivo de esta beca es disminuir el abandono escolar entre los jóvenes, proporcionando un apoyo económico para que los alumnos concluyan el bachillerato de manera satisfactoria.

¿Cuánto recibirán los beneficiarios de la Beca Benito Juárez en 2026?

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


De acuerdo con el sitio oficial de los Programas para el Bienestar, las autoridades informaron que durante el 2026 el monto de la Beca Benito Juárez se mantendrá en la cifra de $1,900 pesos bimestrales.

Al igual que el año pasado, el apoyo económico se proporcionará a los estudiantes que cursan el bachillerato en escuelas públicas con un máximo de 40 meses para concluir sus estudios.

Cabe destacar que el pago se distribuirá durante los cinco bimestres que dura cada ciclo escolar, a excepción del periodo vacacional.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Beca Benito Juárez: ¿cuánto recibirán los beneficiarios este 2026?
Beca Benito Juárez: ¿cuánto recibirán los beneficiarios este 2026?

Beca Benito Juárez: ¿cuánto recibirán los beneficiarios este 2026?

SLP

El Universal

La Beca Benito Juárez beneficia a más de 22 millones de estudiantes en 2026, consolidando el respaldo a la educación en México.

SCJN atrae amparo para crear cuarto municipio indígena en Alpuyeca
SCJN atrae amparo para crear cuarto municipio indígena en Alpuyeca

SCJN atrae amparo para crear cuarto municipio indígena en Alpuyeca

SLP

El Universal

José Martínez Cruz destaca la importancia de la decisión de la SCJN para el municipio indígena de Alpuyeca.

Lanzan licitación para seguridad y vigilancia en el Tren Interoceánico
Lanzan licitación para seguridad y vigilancia en el Tren Interoceánico

Lanzan licitación para seguridad y vigilancia en el Tren Interoceánico

SLP

El Universal

La Semar informa sobre los procesos de licitación para servicios de seguridad y vigilancia del Tren Interoceánico

Tras casi 70 años, termina venta de animales en el Mercado de Sonora
Tras casi 70 años, termina venta de animales en el Mercado de Sonora

Tras casi 70 años, termina venta de animales en el Mercado de Sonora

SLP

El Universal

La alcaldía de Venustiano Carranza destaca la importancia de salvaguardar el bienestar animal al prohibir la venta de animales en el Mercado de Sonora.