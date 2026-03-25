Blindan voto de 21 senadores del PAN contra Plan B
El coordinador Ricardo Anaya calificó la reforma como un
A
CIUDAD DE MÉXICO, marzo 25 (EL UNIVERSAL).- Los 21 senadores del PAN se declararon listos paravotar en contra del llamado Plan B de la presidenta Sheinbaum, ello ante las versiones de que algún panista podría votar a favor de la reforma constitucional.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
En rueda de prensa, el coordinador del PAN, Ricardo Anaya, rechazó cualquier ruptura interna y reiteró el rechazo a la reforma presidencial. "Es un bodrio de reforma y estamos resueltos el cien por ciento de los senadores del PAN a votar en contra".
Asimismo, denunció un acto de intimidación armada contra la senadora de Aguascalientes, María de Jesús Díaz Marmolejo, en vísperas de la votación del Plan B.
"El día de ayer (martes) sufrió un grave incidente donde vehículos con gente armada amagaron a la senadora y le apuntaron a su chofer. Condenamos enérgicamente este hecho y se presentó una denuncia ante la fiscalía de la Ciudad de México", dijo Anaya.
no te pierdas estas noticias
Blindan voto de 21 senadores del PAN contra Plan B
SLP
El Universal
El coordinador Ricardo Anaya calificó la reforma como un
México alerta por turismo sexual infantil en Mundial 2026
SLP
El Universal
Senado mexicano denuncia falta de protocolos y propone medidas para prevenir la trata infantil en hoteles.
Reforma constitucional en México pone tope a jubilaciones estatales
SLP
EFE
Morena defiende la medida como un paso para eliminar privilegios y fortalecer la austeridad en México.