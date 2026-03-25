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Blindan voto de 21 senadores del PAN contra Plan B

El coordinador Ricardo Anaya calificó la reforma como un

Por El Universal

Marzo 25, 2026 06:10 p.m.
A
Blindan voto de 21 senadores del PAN contra Plan B

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 25 (EL UNIVERSAL).- Los 21 senadores del PAN se declararon listos para

votar en contra
del llamado Plan B de la presidenta Sheinbaum, ello ante las versiones de que algún panista podría votar a favor de la reforma constitucional.

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En rueda de prensa, el coordinador del PAN, Ricardo Anaya, rechazó cualquier ruptura interna y reiteró el rechazo a la reforma presidencial. "Es un bodrio de reforma y estamos resueltos el cien por ciento de los senadores del PAN a votar en contra".
Asimismo, denunció un acto de intimidación armada contra la senadora de Aguascalientes, María de Jesús Díaz Marmolejo, en vísperas de la votación del Plan B.
"El día de ayer (martes) sufrió un grave incidente donde vehículos con gente armada amagaron a la senadora y le apuntaron a su chofer. Condenamos enérgicamente este hecho y se presentó una denuncia ante la fiscalía de la Ciudad de México", dijo Anaya.

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