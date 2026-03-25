Blindan voto de 21 senadores del PAN contra Plan B

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 25 (EL UNIVERSAL).- Los 21 senadores del PAN se declararon listos para

del llamado Plan B de la presidenta Sheinbaum, ello ante las versiones de que algún panista podría votar a favor de la reforma constitucional.

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En rueda de prensa, el coordinador del PAN,, rechazó cualquier ruptura interna y reiteró el rechazo a la reforma presidencial. "Es un bodrio de reforma y estamos resueltos el cien por ciento de los senadores del PAN a".Asimismo, denunció un acto decontra la senadora de Aguascalientes,Marmolejo, en vísperas de la votación del Plan B."El día de ayer (martes) sufrió un grave incidente donde vehículos con gente armada amagaron a la senadora y le apuntaron a su chofer. Condenamos enérgicamente este hecho y se presentó una denuncia ante la fiscalía de la Ciudad de México", dijo Anaya.