Boda acaba en crimen y con el novio en fuga
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DOLORES HIDALGO, Gto.- Una riña durante la celebración de una boda dejó el saldo de un hombre muerto, otro lesionado y que la novia se quedara sola luego de que su pareja se dio a la fuga por estar presuntamente implicado en la agresión, en la comunidad Las Mojoneras del municipio de Dolores Hidalgo.
La tragedia ocurrió la noche de este domingo 2 de agosto de 2026 en un inmueble de dicha comunidad ante la mirada de decenas de invitados de poblados y comunidades vecinas.
Los contrayentes habrían anunciado su unión en redes sociales y que sería amenizada por la banda musical "Negrete".
El conflicto presuntamente comenzó con el arribo de dos hombres a caballo, quienes de acuerdo con versiones preliminares comenzaron a generar desorden, por lo que los organizadores les pidieron que se alejaran, sin embargo, siguieron ahí.
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Eso generó que de las palabras siguieran los golpes entre varios de los asistentes, entre ellos el recién casado identificado como Jordy. En la zacapela un hombre murió por heridas de arma blanca y su hermano quedó herido, mientras los invitados se alejaban.
Las sillas y mesas quedaron tiradas, el grupo musical dejó de tocar; y el novio escapó del lugar antes de que elementos policiales llegaran al punto.
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